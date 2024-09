Número de mortos após massacre familiar na Itália vai a 4

ROMA, 26 SET (ANSA) - O número de mortos em um massacre familiar em Nuoro, na Sardenha, sul da Itália, subiu para quatro após dois feridos serem declarados com morte cerebral na noite da última quarta-feira (25).

Ontem, um homem massacrou diversos membros da própria família e depois se suicidou. A esposa do agressor e sua filha morreram no momento do ataque, enquanto sua mãe, um vizinho e outros dois filhos ficaram feridos.

Posteriormente, no entanto, um dos filhos e o vizinho faleceram no hospital. Identificado como Roberto Gleboni, o criminoso era trabalhador florestal e atirou primeiro na esposa Giuseppina Massetti, e em seguida, na filha mais velha, Martina Gleboni, que morreram na hora. Em seguida, ele feriu outros dois filhos menores, de 14 e 10 anos de idade.

O homem ainda atirou em um vizinho, Paolo Sanna, irmão da proprietária da residência em que a família vivia, antes de ir até a casa de sua mãe, onde lhe acertou um tiro na cabeça, ferindo-a com gravidade. Por fim, Gleboni se suicidou também com um tiro.

De acordo com as autoridades locais, o massacre com cinco mortos e dois feridos foi realizado por razões atualmente desconhecidas e inexplicáveis. Até o momento, somente a mãe e o filho de 14 anos do assassino estão vivos. (ANSA).

