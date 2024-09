Caso Anic: Perícia confirma que corpo concretado em muro é da advogada

Uma perícia odontológica confirmou que o corpo encontrado concretado no muro da casa de Lourival Correa Netto Fadiga, assassino confesso de Anic de Almeida Peixoto Herdy, é da advogada. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do RJ nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

A identificação foi confirmada após exame no IML (Instituto Médio Legal), informou a polícia ao UOL.

Os policiais encontraram o corpo na quarta-feira (25) após o homem indicar o local na casa dele, em Teresópolis, interior do estado. Ela estava desaparecida desde 29 de fevereiro.

Corpo estava concretado no muro da garagem da casa. Lourival contou à polícia que aproveitou a obra de um muro para esconder o cadáver. Ele era funcionário da família e, segundo a polícia, amante de Anic.

O assassino confesso disse que escondeu o corpo no mesmo dia. Imagens mostram Anic sozinha em um shopping de Petrópolis horas antes do crime. Ela teria deixado o local para se encontrar com Lourival em um motel, onde foi morta com um soco na traqueia. Segundo a advogada Flávia Froes, que defende Lourival, ele enrolou o corpo em um lençol e o carregou até o carro.

Lourival diz que a morte foi planejada e encomendada pelo marido dela. O homem diz que ele e o companheiro da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy, forjaram um sequestro para encobrir o homicídio. "Era um pano de fundo para enganar a todos, inclusive a própria filha [de Anic e Benjamin, que relatou o sumiço], mas não foi o plano perfeito porque ela desconfiou e gravou uma conversa entre Lourival e o pai", afirmou Flávia Froes à Record.

A motivação do crime seria uma questão familiar, segundo a advogada, que não quis detalhar o assunto. A defesa diz que vai apresentar provas à polícia.

Lourival está preso desde abril. Ele não conseguiu um acordo de delação premiada, mas decidiu fazer a confissão para beneficiar os filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, que também foram presos por envolvimento no crime, e Rebeca Azevedo Santos, apontada como sua ex-namorada. "Essa colaboração se deve ao fato da verdade ser a única forma de libertar os três inocentes no processo, os dois filhos e Rebeca, que estão enredados inocentemente em um crime de sequestro", afirmou Flávia.

A defesa de Benjamin diz que a confissão de Lourival é "um ato de desespero e crueldade" e que ele tenta desestabilizar Benjamin e a filha Lara, que serão ouvidos pela polícia em breve. "Lamentavelmente, essa empreitada conta com o apoio da defesa, que deveria se limitar ao aspecto técnico. Talvez acreditando que o exercício do inafastável direito de defesa lhe confere imunidade absoluta, Lourival, por intermédio dos seus procuradores, há muito pratica reiterados abusos e excessos, incluindo-se, a toda evidência, a falsa imputação pública de crime a Benjamim", afirmou o advogado João Vitor Ramos.

Entenda o caso

Anic e o professor Benjamin Cordeiro Herdy, 78, estavam casados há 20 anos e têm uma filha. Ela também é mãe de um menino, enquanto ele tem outros quatro filhos. Benjamin é dono de uma fortuna herdada do pai, que fundou o complexo educacional que deu origem à universidade Unigranrio, no Rio de Janeiro.

Lourival Correa Netto Fadiga, conhecido como "Fatica" ou "Gordo", era funcionário do marido de Anic e se passava por policial federal. Ele se aproximou da família há três anos e ganhou a confiança de todos, principalmente de Benjamin.

As investigações mostram que Lourival era "detentor de uma personalidade galanteadora". Ele possuía relacionamento amoroso com várias mulheres, entre elas Anic, tendo se aproveitado desta circunstância para atraí-la até uma rua, onde a buscou antes de irem para o motel. Ela foi morta horas depois.

Após a prisão, ele contou que a morte e o falso sequestro foram armados por Benjamin, marido de Anic. A polícia encontrou no celular de Benjamin uma mensagem, de alguém se passando por Anic, dizendo que não havia sequestro e que ela estava fugindo com o amante.

Para realizar o crime, Lourival teria contado com a ajuda de filhos e da companheira, segundo as investigações. Dezenas de ligações entre os suspeitos foram identificadas no dia do crime. Todos foram denunciados pelo Ministério Público: os filhos Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, além da companheira Rebecca Azevedo dos Santos e do próprio Lourival.