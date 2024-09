Suspeito de vazar vídeo íntimo de candidato a prefeito do PL é preso em MT

Um homem foi preso por suspeita de divulgar vídeo íntimo do delegado e candidato a prefeito de Brasnorte (MT), Eric Fantin (PL). A detenção foi realizada na segunda-feira (23).

O que aconteceu

Preso é um cabeleireiro de 30 anos, apontado como responsável por divulgar as imagens íntimas de Fantin. O vídeo, que circulou nas redes sociais em agosto passado, mostra o candidato do PL em um quarto de motel com uma mulher que, supostamente, seria uma profissional do sexo.

Cabeleireiro editou as imagens e, em seguida, divulgou o conteúdo em grupos de WhatsApp, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso. Na época, Fantin, que é casado, registrou boletim de ocorrência e, inicialmente, negou ser ele nas imagens. Posteriormente, ele admitiu ser o homem que aparece na gravação, pediu desculpas aos eleitores e à esposa, mas alegou que a gravação foi feita sem que ele houvesse consentido e que, na ocasião, estava separado de sua companheira.

Fantin também alega que foi vítima de uma armadilha. Conforme o delegado, a mulher teria sido paga por seus adversários para fazer sexo com ele e gravar com o intuito de prejudicar sua candidatura à prefeitura de Brasnorte.

Candidatura de Fantin está em cheque. Após a divulgação do vídeo íntimo, o PL instaurou procedimento interno para apurar a conduta do delegado, enquanto a candidata a vice em sua chapa, Terezinha Seibt (PP) desistiu de concorrer. Em seu lugar, foi escolhido Luciano Papadiuk (PP). O único adversário de Eric Fantin na disputa é o atual prefeito Edelo Ferrari (União), que busca a reeleição.

O cabeleireiro preso foi autuado e deve responder por publicação de cena de sexo sem o consentimento da vítima e por difamação eleitoral. Como ele não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.