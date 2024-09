De Ferrari a SUV mais caro do mundo, Gusttavo Lima ostenta frota milionária

O cantor Gusttavo Lima tem sido ponto de atenção nos últimos dias, porém não por suas performances no palco. O sertanejo chegou a ter sua prisão decretada feira pela Justiça de Pernambuco após a Polícia Civil do estado tê-lo investigado por suposto envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro - a detenção acabou revogada um dia depois.

Rico pela carreira consolidada de cantor, ele já ostentou diversos carrões nos últimos anos. Confira alguns deles.

Ferrari 812 GTS

Custando R$ 7 milhões no Brasil (com IPVA de R$ 276 mil), o modelo possui motor 6.5 litros em disposição V12. Aspirado, ele gera 800 cv a 8.500 rpm de potência e um torque de 73,2 kgfm a 8.900 rpm. Assim, ele vai de 0 a 100 km/h em três segundos e chega aos 200 km/h em 8,3 segundos. Sua velocidade máxima é de 340 km/h.

Rolls-Royce Cullinan

Custando R$ 8,1 milhões de acordo com a tabela Fipe, o SUV britânico é o utilitário esportivo mais caro do mundo e conta com motor V12 biturbo de 6,7 litros. Isso o faz ter 600 cv de potência, o que possibilita o modelo a ir de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. Ele ainda conta com câmbio de oito marchas e um torque de cerca 86,5 kgfm.

Lamborghini Urus

Passando dos R$ 3 milhões em valor de acordo com tabela Fipe, o SUV tem 650 cv de potência e 86,6 kgfm de torque no motor V8 biturbo de 4.0 litros. Ele ainda é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e pode chegar a até 305 km/h. Seu câmbio é automático de oito marchas.

Ferrari FF

Vindo por cerca de R$ 2,8 milhões, a Grand Tourer usa um motor V12 de 6,2 litros aspirado que rende 660 cv a 8.000 rpm e 69,6 kgfm a 6.000 rpm. O câmbio é o automatizado de sete velocidades e dupla embreagem. A tração, diferentemente da maioria das Ferrari, é integral. Gusttavo Lima chegou a guardar o modelo na sala de casa.

Lincoln Continental

A relíquia norte-americana restaurada está avaliada em mais de R$ 200 mil. Ele possui motor V8 de 210 cavalos e câmbio automático de 3 velocidades, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de 13 segundos.

Lamborghini Aventador

Podendo a chegar a R$ 4,5 milhões, o carrão tem motor V12 de 740 cavalos e torque de 70,4 kgfm, que faz a máquina sair do zero e chegar aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

Tesla Model X

O moderno SUV elétrico tem seu preço para ser importado para o Brasil partindo de R$ 1 milhão. Com tração integral e dois motores, o carro tem diversas versões e pode ter de 262 cv a 680 cv de potência, com toque que pode chegar a 98,6 kgfm. Com isso, o Tesla Model X vai de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos. Sua autonomia pode ir de 373 km a até 542 km, em até 2,5 toneladas de peso total.

