Caiado se lança à presidência e volta a criticar Lula e PEC da segurança

O governador de Goiás, Ronado Caiado (União Brasil), lançou hoje sua pré-candidatura à presidência da República e não poupou críticas ao governo federal, ao presidente Lula (PT), à PEC da segurança segurança pública e à economia.

O que aconteceu

Caiado lançou sua pré-candidatura em um evento realizado em Salvador, na Bahia, ao lado de Antônio Carlos Magalhães Neto e do senador Sergio Moro (União Brasil). Durante a maior parte de sua fala, ele concentrou o discurso no tema da segurança pública. "Agora, querem agora colocar em pauta o Sistema Único de Segurança Pública. O Caiado desmascarou o presidente Lula na frente dele dizendo 'você quer tirar prerrogativa de estados.' Isso aí é dar poderes à bandidagem, para os faccionandos", disse ele em relação à PEC da segurança pública do ministro Ricardo Lewandwski.

Caiado é o único governador que apresentou divergência em relação à propostas do Ministério da Justiça de compartilhamento de banco de dados entre as polícias. 'Isso que eles querem, concentração de poder nas mãos deles. Lá de Brasília querer achar que o iluminado vai saber como acontece a criminalidade na Bahia, no Ceará, em cada região do país", afirmou. O governador de Goiás tem como bandeira de campana o combate à criminalidade.

Caiado também concentrou uma parte das críticas nos aspectos econômicos do governo Lula. "Na hora que implanta uma taxa de juros de 14,25%, um processo inflacionário, ele toma duas medidas características de incompetente, [ele] passa a responsabilidade aos estados e aos prefeitos. Pelo amor de Deus, Lula, você não dá conta de governar".

Governador de Goiás associou queda na popularidade de Lula à "falta de diálogo com a juventude". Segundo pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos divulgada nesta semana, a desaprovação ao governo Lula (PT) segue subindo e atingiu 56% em março. "Sabe porque o governo hoje perde cada vez mais a sua aprovação e popularidade? Por que não sabe conversar com a juventude brasileira", diz. "Ele acha que o jovem quer carteira assinada, ele está enganado. O jovem está é antenado à TI [tecnologia da informação], na inteligência artificial e no empreendedorismo".

Ele também disse que o governo Lula não tem uma marca de governo e criticou a posição do país no cenário internacional. "Governo Lula não tem plano de governo, não sabe a que veio", disse. "Se avaliarmos o Brasil no G-20, o Brasil está perdendo espaço. Se avaliarmos o Brasil nos Brics, só está ficando para nós a África do Sul, estamos crescendo só para baixo. É o Brasil perdendo para a Rússia, para a China, a Índia."

Sem citar nomes, Caiado criticou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. "Tem uma líder lá, foi colega nossa no parlamento, no Senado, todo mundo sabe que a única característica que ela tem é não saber articular, ele botou como secretária de articulação política do governo. É um elefante numa casa de louça."