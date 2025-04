Diretor do FMI no Brasil: Reação coordenada aos EUA gerará pobreza coletiva

A reação coordenada de países a tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá gerar pobreza coletiva, afirmou André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil no FMI (Fundo Monetário Internacional), durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Se todo mundo começar a reagir na mesma moeda, ainda que de maneira proporcionalmente menor, a gente verá a incerteza (...) Só que esse tipo de atividade coordenada produz uma pobreza coletiva. Quando todo mundo faz isso, o comércio interno paralisa e a gente perde uma fonte nacional de dinamismo.

O que a gente espera é uma pressão inflacionária imediata e uma desaceleração da economia no mundo todo. André Roncaglia, representante do Brasil no FMI

Na terça, Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". O governo Lula (PT) reagiu dizendo que irá tomar todas as medidas possíveis para proteger as empresas nacionais.

O republicano informou a sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Hoje, a China anunciou que imporá tarifas adicionais de 34% sobre importações dos EUA em retaliação às tarifas do mesmo valor reveladas por Trump. A partir do dia 10 de abril, serão 34% para produtos que se somam às taxas existentes.

Agora, o mundo em si está indo para um caminho em que o multilateralismo está sofrendo uma erosão muito acelerada. Eu estou representando o Brasil num órgão multilateral, ou seja, onde as várias nações se encontram para discutir temas monetários e financeiros.

E, num cenário como este, o FMI fica fragilizado, porque o multilateralismo está sofrendo essa erosão. E o que é o multilateralismo? É exatamente você criar um sistema baseado em regras, em que todo mundo respeita as mesmas regras, como não praticar o dumping, não poder desvalorizar sua moeda de maneira competitiva e criar sistemas paralelos... São regras que a gente viveu nos últimos 40 anos.

Quem criou essas regras foram os Estados Unidos, falaram: 'a gente perdeu esse jogo, está na hora de mudar as regras para podermos ganhar'. E eles estão impondo isso. Então, a duração desse processo vai depender do outro polo. André Roncaglia, representante do Brasil no FMI

Roncaglia: Impressão é que investidor está como barata tonta'

Ainda durante o UOL News, Roncaglia disse que a impressão que tem é que os investidores, nesse momento de mercado em ebulição, estão desorientados.

Então é muito difícil de saber porque a gente ainda não entende como que o investidor está se localizando. A minha impressão é que o investidor está um pouco como barata tonta, ele tenta se posicionar... Porque qualquer pequeno sinal que aparece, isso move o mercado. Então é muito importante a gente, nesse momento, não se comover com a volatilidade de mercado. André Roncaglia, representante do Brasil no FMI

O dólar apresenta forte alta, revertendo as perdas da véspera após o anúncio de retaliação da China às tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos. Às 12h45, a moeda norte-americana avançava 2,92% e era vendida por R$ 5,793. A Bolsa derrete mais de 3,15%.

Josias: Milei mostra ser patriota 'mequetrefe' e puxa-saco de Trump

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que, ao evitar criticar as novas tarifas impostas por Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, revela ser um patriota mequetrefe e exercita o seu puxa-saquismo ao presidente americano.

Mas, num primeiro momento, o sujeito se ajoelhar desse jeito, parece um patriotismo mequetrefe, uma submissão que não orna com os deveres de um Presidente da República. Mas, como sabemos todos, a exemplo de [Jair] Bolsonaro, o Milei é um puxa-saco de primeira hora. Ele está exercitando o seu puxa-saquismo. Josias de Souza, colunista do UOL

Ontem, no evento American Patriots Gala, organizado em Mar-a-Lago (Flórida), anunciou que está oferecendo adotar medidas para permitir um fluxo maior de cerca de 50 produtos com os Estados Unidos. A medida seria adotada por meio de uma "harmonização das tarifas", segundo ele. O conservador afirmou ainda que está já negociando com os americanos uma forma pela qual as barreiras de seu país possam ser desfeitas aos produtos dos EUA e que seja estabelecida uma "parceria estratégica".

