Ecológico e sem alergia: testei absorvente orgânico e redescobri meu corpo

Vamos combinar que a vida de pessoas que menstruam não é fácil —e eu não sou exceção. É cólica, indisposição, dor nas costas, mau-humor e, para completar, aquele desconforto ao usar absorvente. Desde quando comecei a menstruar, me habituei a comprar o mesmo modelo: externo, feito de plástico e cheio de odores artificiais.

Cansada de utilizar esse tipo de produto, resolvi procurar um modelo alternativo e achei o absorvente externo da Amai. Feito de algodão orgânico, ele não marca a roupa e ainda tem uma pegada ecológica, já que, após o descarte, ele se decompõe mais rápido do que os modelos convencionais.

O produto é vendido em quatro formatos:

Protetor Diário, com 15 cm de comprimento e sem abas, para fluxo leve (até 5 ml)

Protetor Diário Max, sem abas, com 18 cm de comprimento e com capacidade de absorver até 10 ml

Absorvente Fluxo Regular, com abas, 24 cm e capacidade de absorver até 60 ml

Absorvente Fluxo Intenso, com abas, 29 cm e absorção de até 80 ml

Para o Guia de Compras UOL, testei a versão Fluxo Regular, com embalagem que vem oito unidades.

O que gostei

Confortável. Fino e com um bom encaixe, o absorvente se adequa muito bem entre a calcinha e a região íntima. Também não marcou nem quando eu usei calça legging.

Ecológico. Feito com algodão orgânico e celulose, não leva aditivos químicos e, uma vez descartado, vai de decompor em apenas seis meses, segundo o fabricante —muito mais rápido do que os modelos convencionais, que podem levar até 400 anos. Também não gera microplásticos após sua decomposição.

Hipoalergênico. Por não ter cheiro, corantes e outros componentes químicos, não senti incômodo ou coceira em ficar com o absorvente, mesmo após muitas horas de uso.

Em cima, um absorvente convencional; abaixo o da Amai, perceptivelmente mais fino Imagem: Rebecca Vettore

Seca rápido. Com uma absorção rápida, não senti a região íntima úmida, mesmo nos dias com mais fluxo.

Tempo de uso. Com a rápida absorção, consegui ficar por cerca de seis horas com absorvente nos dias com menos fluxo. Nos dias de maior fluxo, fiquei entre três e quatro horas.

Pontos de atenção

Preço. Mais caro do que os absorventes comuns, dependendo da sua condição financeira, adquirir o produto todo mês pode pesar no orçamento.

Abas. Essa versão não tem abas que ficam grudadas na calcinha por muito tempo.

O que mudou para mim

Depois que comecei a usar o absorvente da Amai, minha relação com a menstruação mudou bastante. Após quase duas décadas usando absorventes feitos com camadas de plástico, eu nem sabia direito qual era a cor ou o cheiro da minha menstruação, além de ficar incomodada com o tamanho e com a marcação que eles deixavam na roupa.

A transição para o produto da Amai me fez descobrir mais sobre o meu próprio corpo e me acostumar com essa realidade. Hoje, consigo me sentir mais confortável usando absorvente.

Para quem é esse produto?

Indico o absorvente da Amai para quem gosta de conforto, quer ter uma nova relação com sua menstruação e ainda deseja ajudar o meio ambiente. Também pode ser interessante para quem tem pele sensível e alergia aos absorventes comuns, já que ele não tem corantes nem fragrâncias.

