Kamala soma 48% e Trump tem 47% em pesquisa da CNN/SSRS

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, continuam empatados entre os prováveis eleitores antes da eleição de 5 de novembro, segundo uma pesquisa da CNN/SSRS divulgada nesta terça-feira.

A pesquisa, realizada de 19 a 22 de setembro, mostrou Kamala com 48% e Trump com 47%, faltando seis semanas para o fim da campanha, informou a CNN. A pesquisa com 2.074 eleitores registrados tem uma margem de erro de mais ou menos 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Susan Heavey)