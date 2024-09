Fogaça sobre burnout durante 'Masterchef': 'Na minha cabeça morri e voltei'

A vida de quem lidera uma cartela de empreendimentos tem seu preço. A saúde de Henrique Fogaça cobrou a conta dessa rotina nas três vezes em que o chefe enfrentou uma crise de burnout - uma síndrome de esgotamento profissional.

No Divã de CNPJ, do Canal UOL, Fogaça fala sobre a primeira vez que sentiu seu corpo pedindo socorro em meio a uma gravação.

Tiver burnout de desmaiar. O primeiro foi no Masterchef. Palquinho lá, caí, foram 8 pontos na cabeça, gravando o programa ali. Acho que eu morri e voltei, na moral. Eu caí e passou um negócio na minha cabeça, acho que foram uns 30 segundos Henrique Fogaça, Chef de cozinha

Antes que os bombeiros pudessem chegar, um câmera com treinamento para primeiros socorros prestou os cuidados iniciais enquanto Fogaça permanecia desmaiado. "Na hora que eu estava no chão, o Jacquin ficou em volta: 'Fogaça morreu, Fogaça morreu'. Ele ficou branco também, porque eu caí como um pedaço de pau".

O chef passou por uma bateria de exames médicos na tentativa de encontrar o motivo do desmaio. Mas, pelo menos quanto à saúde física, os profissionais que atenderam Fogaça não encontraram qualquer motivo que explicasse a crise durante a gravação

Sou muito grato ao Masterchef, diz Fogaça

Na temporada de 2023 do programa, o chef Rodrigo Oliveira substituiu Fogaça. Foi o tempo necessário para que Henrique se recuperasse da exaustão que o burnout escancarou antes de uma nova sequência de gravações.

O acordo com a direção do programa era uma ausência por tempo determinado. Na época, o chef insistiu: "Não vou sair do Masterchef, mas não quero gravar muito tempo".

Com 10 anos como um dos avaliadores do programa, Fogaça diz que é muito grato ao Masterchef, mas sente que a rotina do reality com o equilíbrio do seus negócios - o Sal Gastronomia e a franquia Cão veio diminuiu o prazer que o chef sentia nas gravações do Masterchef.

Hoje não amo tanto porque? excesso de coisas, o meu tempo. Eu tenho minha liberdade, mas não tenho minha liberdade [...] Não posso falar vou ficar aqui em casa, vou viajar. É CLT, estou trampando Henrique Fogaça, Chef de cozinha



Com a vitrine da televisão e seus negócios gigantes, os planos para um futuro mais calmo com a chegada dos 50 anos já estão prontos entre as ideias de Henrique Fogaça. Mesmo em outra realidade, o chef não quer abandonar o fogão.

Lá na frente, o [restaurante] Oliva em homenagem a minha filha. O Olívia pequenininho. Eu tenho vontade disso. Bem no começo do Sal, de volta às raízes [...] Que se pague o business, óbvio, mas a minha terapia, o meu refúgio, o Sal rodando, o Cão Veio rodando? Eu sou um cara muito imperativo, não consigo ficar sem fazer nada Henrique Fogaça, Chef de cozinha

Assista o Divã de CNPJ do Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira chef e empreendedor Henrique Fogaça: