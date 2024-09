Equipe de Marçal tentou invadir estúdio do Flow após episódio do soco

O mediador do debate do Flow News, Carlos Tramontina, e a colunista Madeleine Lacsko relataram ao UOL News desta terça (24) que a equipe do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) tentou entrar à força em um estúdio do Flow logo após o encerramento do debate de ontem (23) à noite. Segundo os jornalistas, queriam acessar o espaço em que os candidatos seriam entrevistados na sequência do debate. Porém, como Marçal foi expulso, perdeu o direito à entrevista, conduzida por Igor '3K' Coelho, Helen Braun e Madeleine.

A expulsão do ex-coach, anunciada por Tramontina, aconteceu nos útimos segundos do debate. Enquando Marçal se retirava do estúdio, um assessor dele, Nahuel Medina, deu um soco no coordenador de campanha do prefeito Ricardo Nunes, Duda Lima. Depois do episódio, a equipe de Marçal forçou a porta trancada do estúdio para participar da conversa com os jornalistas.

Nós tínhamos combinado com os candidatos que, após o debate, cada um deles, de acordo com determinada ordem, passaria no programa do Igor para dizer o que achou do debate. No momento em que há essa confusão toda, a direção do programa decidiu que não iria ouvir Pablo Marçal. Ele com o grupo de seguranças tenta invadir o espaço do programa do Igor. Foram colocados alguns seguranças ali naquela porta, a porta trancada. E eles davam, eu imagino, que fossem socos ou chutes na porta e gritos para tentar entrar no programa de qualquer maneira. Carlos Tramontina, mediador do debate

Madeleine disse que era possível ouvir o barulho intenso sobre a porta enquanto outros candidatos —que acessaram o espaço por uma outra entrada— eram entrevistados.

Vocês não têm ideia do que foi. Depois eu fui ver para ver se tinha vazado no microfone, e o microfone era muito direcional e não pegou. Havia a porta oficial de entrar que era de vidro. Do lado que estava o Tramontina era de ferro —aquelas portas de escada de incêndio. A equipe de Marçal foi por lá e começou a empurrar a porta. Mas não era só ouvir. Eles gritavam, batiam. E quatro ou cinco seguranças segurando a porta de volta. E a CEO do Flow falando que não ia entrar.

E aí entra Maria Helena. Os três minutos da Maria Helena foi aquilo. Entra Tabata, e continuam eles querendo invadir o estúdio ao vivo. Eu sei que só parou no meio da Tabata. Não sei se alguém lá de dentro filmou na hora porque foi muito assustador, uma coisa de bandido, uma coisa esquisita demais. Uma situação que eu não esperava passar por isso fora da reportagem policial.

Tramontina contou também que se assustou com o número de seguranas pessoais que os candidatos levaram ao debate.

Fiquei muito surpreso e assustado com a quantidade de seguranças que cada um levou. Especialmente Nunes, Marçal. O Boulos tinha alguns também. Aquela coisa ostensiva, truculenta e gigantesca, de guarda-roupas ali. E todos queriam ficar junto às câmeras, como se tivessem ali para proteger seus candidatos, que a qualquer momento seriam vítimas de algo grave.

