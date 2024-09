Ataque russo em prédio de apartamentos na Ucrânia fere 21 pessoas

(Reuters) - As forças russas atacaram um prédio de apartamentos de vários andares na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, na noite de sábado, ferindo 21 pessoas e provocando a retirada de alguns de seus moradores, disse o prefeito Ihor Terekhov.

Kharkiv, a 30 km da fronteira com a Rússia, tem sido alvo frequente dos ataques de Moscou desde que as tropas do Kremlin lançaram a invasão de seu vizinho menor em fevereiro de 2022.

Terekhov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que os russos haviam implantado uma bomba guiada e que 60 moradores haviam sido evacuados do prédio. Uma criança de 8 anos e dois jovens de 17 anos estavam entre os feridos, acrescentou.

O presidente Volodymyr Zelenskiy condenou o ataque e repetiu seu apelo por mais armas dos parceiros ocidentais de Kiev para se defender dos ataques russos.

"A Ucrânia precisa de recursos completos de longo alcance e estamos trabalhando para convencer nossos parceiros disso", escreveu ele nas mídias sociais.

Mais ao sul, um ataque de drone russo matou duas pessoas no sábado na cidade de Nikopol, disse o governador regional.

Na cidade de Kurakhove, no leste do país, um dos pontos focais do lento avanço russo pela região industrial de Donetsk, uma pessoa foi morta em um ataque de artilharia russa, segundo promotores regionais.

E as autoridades locais da região de Sumy disseram que aeronaves russas atingiram a infraestrutura de energia na cidade de Shostka.

Sumy tem sido outro alvo frequente dos ataques russos e fica em frente à região de Kursk, no sul da Rússia, onde as forças ucranianas lançaram uma incursão no mês passado.