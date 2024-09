Funeral de Totò Schillaci reúne milhares de pessoas em Palermo

PALERMO, 20 SET (ANSA) - A cidade de Palermo, na Itália, foi palco nesta sexta-feira (20) do último adeus ao ex-atacante Salvatore "Totò" Schillaci, morto na quarta (18), aos 59 anos, vítima de uma pneumonia decorrente de um câncer.

Artilheiro da Copa do Mundo de 1990 com a seleção italiana, o que lhe rendeu o apelido de "herói das noites mágicas", Schillaci lutava contra um tumor no cólon havia três anos e meio e foi velado ontem (19) no Estádio Renzo Barbera.

O funeral do ex-centroavante ocorreu na Catedral de Palermo, que ficou lotada com a presença de torcedores, fãs e alguns nomes conhecidos do futebol local, entre eles Giuseppe Bergomi e Giuseppe Giannini.

O caixão de Schillaci foi coberto por camisas de futebol, uma foto sua celebrando um gol no Mundial de 90 e cachecóis de equipes como Juventus, Palermo, Messina e Internazionale.

As pessoas presentes na cerimônia esticaram diversas faixas com mensagens, entoaram cânticos em homenagem ao ex-jogador e o recordaram com uma longa salva de palmas.

O ex-atacante defendeu Messina, Juventus, Inter de Milão e Júbilo Iwata, do Japão, entre 1982 e 1997, quando uma lesão forçou sua aposentadoria. O auge de sua carreira, no entanto, foi a Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.