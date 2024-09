'Jogo do tigrinho', 'Todo mundo virou amiguinho': frases do debate do SBT

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pelo SBT, foi marcado por mais apresentação de propostas e menos provocações.

'Jogo do Tigrinho'

Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho, promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente não fez os cursos dele em que promete tudo isso e agora o processam? Por isso é importante conhecer a história das pessoas.

Tabata Amaral (PSB)

Mudança de tom

Gostaria de pedir perdão para todo o eleitor paulistano. A minha tentativa até o último debate foi expor o caráter de cada um (...) A partir de agora você vai ver alguém com postura de governante.

Não adianta ouvir propostas de dez candidatos sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente e fisicamente.

Pablo Marçal (PRTB)

Gafe de Datena

Primeiro vou aumentar as patrulhas que são fundamentais para a segurança da mulher. Eu venho há 26 anos todos os dias defendendo no meu programa esses agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres.

José Luiz Datena (PSDB) se confunde ao dizer que defende agressores

Cutucada de Marina Helena

Até o Datena que gaguejava nos primeiro debates aprendeu a fazer propostas.

Marina Helena (Novo)

Eu acho que debate político é isso aqui mesmo. Tem que ter civilidade, tem que ter proposta e é simples assim. O que passou, a Justiça resolve.

Datena (PSDB)

Boulos x Nunes

Esses dias até ouvi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória, caso São Paulo enfrente uma nova pandemia?

Boulos pergunta para Nunes

Com relação à questão da vacina, eu, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. As pessoas, pra ir numa igreja, não precisa obrigar ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz à minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui.

Nunes responde Boulos

A minha proposta para a zeladoria é não cuidar da cidade só em tempo de eleição, que foi o que você fez. É só chegar perto da eleição, o Ricardo Nunes começou a fazer maquiagem.

Boulos para Nunes

O que deputado está falando não é realidade, a gente está melhorando os serviços.

Nunes responde Boulos

Quem precisou do serviço funerário de São Paulo sabe, e na pior hora, da maneira mais dolorosa, Ricardo Nunes ajudou a criar uma indústria da morte. Eu vou acabar com isso. Eu vou revogar essa concessão do serviço funerário que foi péssima para o povo mais pobre da cidade.

Boulos responde Nunes

Marina Helena x Boulos

A gente ver o Guilherme Boulos mque faz parte de um movimento marginal que invade propriedade, que foi contra tirar as barracas que vendem drogas na Cracolândia, apoiador do presidente Lula, que é um ladrão, vir aqui e dizer que quer cuidar da sua segurança? Boulos, por que você gosta tanto de defender bandidos?

Marina Helena pergunta para Boulos

Além da questão política, de direita e esquerda, é um dever moral, é um dever humano estar ao lado das pessoas que mais precisam. Me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter garantido moradia para 15 mil famílias.

Boulos responde Marina

'Joguinho combinado'

Eu estou achando curioso esse joguinho combinado [entre Nunes e Marçal] em que todo mundo virou amiguinho, tem algo por trás.

Tabata Amaral após Nunes ser defendido por Marçal, que acabou atacando o prefeito no final

O Pablo Henrique que tanto ataca é o que tem mais rejeição. Ele falou que é o primeiro na pesquisa, é o primeiro só em rejeição. Tenho vida absolutamente limpa, não tenho nenhum indiciamento, nem condenação.

Nunes para Marçal

Violência doméstica

A grande verdade é que a gente já não aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem para agressão. Eu sou um símbolo de alguém que não consegue combater ideias e vai para cima. A culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa é sempre do agressor.

Marçal se compara a vítima de violência doméstica, ao se referir à agressão com uma banqueta sofrida no debate do dia 15

Eu não tenho nem palavras para quem faz piada com uma coisa tão séria.

Tabata ao comentar a declaração de Marçal

Sem dinheiro do fundo eleitoral

Sou o único candidato que não tem nenhum recurso de dinheiro público nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação. Não vote em quem usa dinheiro público.

Pablo Marçal

Eu também sou contra o fundo eleitoral. O Novo recebeu muito menos. O motivo por ter decidido usar é o que você está passando agora.

Marina Helena

Marina infelizmente é contra, mas aceitou receber.

Pablo Marçal

Marçal, concordo com você, a gente precisa acabar com o fundão, emendas e ativismo judiciário.

Marina Helena

Nunes x Marçal

Eu já estou até me cansando de tanto direito de resposta com relação ao seu Pablo Henrique. Eu te fiz um apelido até por conta das suas ofensas. Você quer roubar até o apelido que eu coloquei em você de tchutchuca, né? Eu fico muito triste e lamento, lamento muito o nível que esse rapaz veio trazer para os debates aqui na cidade.

Ricardo Nunes para Marçal

As considerações finais dos candidatos

[Quero ser reeleito] para cuidar das pessoas, uma cidade segura, para ela continuar segura, sem nenhum risco. É por isso que eu peço o seu voto e a sua confiança.

Ricardo Nunes

Hoje, eu acho que deu pra ficar claro quem aposta em baixaria e quem aposta em proposta -- e as nossas propostas são as melhores pra São Paulo".

Boulos

Eu sou o único candidato que não tem nenhum recurso de dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação e não estou devendo para ninguém, absolutamente.

Marçal

Eu sei que você está com medo. A gente tem a possibilidade de que as coisas piorem ainda mais e elas já não estão boas, mas nunca foi com medo que a gente mudou as coisas. É com coragem.

Tabata

Minha principal preocupação é impedir que o crime organizado continue na prefeitura, ou entre na Prefeitura de São Paulo, se espalhe pelo nosso Brasil, sob risco de que candidatos representando o crime organizado transformem a cidade de São Paulo numa 'narcocidade', como na Colômbia de Pablo Escobar.

Datena

Quando eu trabalhei na secretaria que cuidava das estatais, eu vi ser economizado 10 orçamentos de São Paulo, porque a gente colocou fim às indicações políticas nas estatais.

Marina Helena

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL