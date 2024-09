Fabricante de pão suspende produção após cliente encontrar rato morto

A Sasko, fabricante do pão na África do Sul, anunciou a suspensão da produção em uma de suas instalações, após cliente dizer que encontrou rato morto em uma das fatias.

O que aconteceu

Empresa pertencente à Pepsico disse ter feito investigação. No comunicado, publicado em seu site oficial, a companhia concluiu que, pelo menos até o momento, os investigadores não encontraram sinal visível de roedores ou qualquer outra infestação em suas instalações. A empresa também alega não ter recebido nenhuma outra reclamação semelhante.

Portanto, este é considerado um incidente extremo e isolado, mas muito lamentável.

Sasko, em nota publicada no site

Apesar disso, a Sasko decidiu suspender a produção até a conclusão das investigações. "Como medida de precaução, [decidimos] suspender a produção de pão na instalação em questão até que a investigação seja concluída e estejamos totalmente satisfeitos de que não há risco para nossos consumidores."

Levamos a segurança alimentar e as preocupações com a qualidade muito a sério e estamos comprometidos em abordar completamente quaisquer problemas que possam surgir.

Fabricante do pai, em nota.

Relembre o caso

Nombulelo Mkumla disse ter comprado o pão de forma no dia 27 de agosto. Ela chegou a pegar algumas fatias, fez torradas e, na sequência, voltou a colocar na geladeira o que havia sobrado. Quatro dias depois, no dia 31, veio a surpresa.

Tirei o pão da geladeira para fazer torrada e notei algo nojento e assustador. Tirei uma foto e enviei para os meus amigos, e um deles disse: 'Isso é um amigo rato'. Eu estava em negação e sugeri que poderia ser outra coisa, mas o cenário do rato fez sentido. É possível que o rato tenha entrado no pão da fábrica, e ninguém tenha notado.

Nombulelo Mkumla, em post publicado no Facebook

Mulher abriu reclamação na empresa fornecedora do pão. "Enviei um e-mail com um vídeo e fotos do pão para o fornecedor (Pioneer Foods). Alguém respondeu por e-mail e preencheu um formulário alegando que o pão tinha bolor. Por que eu faria um alarde desses por causa do mofo?"

Alguns dias depois, um novo contato foi feito pela empresa, desta vez, por telefone. "Sim, admito que o pão tinha um rato. Estamos tomando medidas para evitar que isto aconteça novamente. Não se preocupe, não vai afetar a sua saúde", teria dito a empresa, segundo a mulher.