Toledo: Marçal foi bênção para Nunes ao desviar foco dos podres do prefeito

Os números da última pesquisa Datafolha indicam que Pablo Marçal (PRTB) mais ajudou do que atrapalhou a campanha à Prefeitura de São Paulo de Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição, avaliou o colunista do UOL José Roberto de Toledo no UOL News desta quinta-feira (19).

O Marçal, que parecia um grande problema para o Ricardo Nunes, por dividir o voto do bolsonarismo, acabou sendo uma bênção. Ninguém falou dos podres do Nunes, das denúncias de corrupção, dos problemas da gestão do Nunes, todo mundo ficou falando só do Pablo Marçal, desviou a atenção. No fim, o Marçal ajudou o Ricardo Nunes.

José Roberto de Toledo

Toledo argumentou que, mesmo com Marçal levando uma cadeirada em um debate ao vivo na última semana, a agressão não teve "efeito nenhum" nas intenções de voto para o candidato do PRTB.

O Datafolha de hoje mostrou Ricardo Nunes com 27%, empatado com Guilherme Boulos (PSOL), com 26%. Marçal manteve-se com 19%. Na sequência, Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6%. Marina Helena (Novo) pontuou com 3%.

Essa pesquisa confirma que a mudança que houve aconteceu na semana passada começou a acontecer na retrasada, quando Marçal bateu no teto. Na semana passada, ele caiu do teto. A cadeirada não teve efeito algum. A única oscilação que teve foi nas taxas de rejeição --ela continuou crescendo. [...] Quanto mais as pessoas conhecem o Marçal, menos as pessoas gostam dele.

José Roberto de Toledo

