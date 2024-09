Estudante japonês de 10 anos morre após ser esfaqueado na China

Por David Kirton e Mei Mei Chu e Kiyoshi Takenaka

SHENZHEN (Reuters) - Uma criança matriculada em uma escola japonesa na cidade chinesa de Shenzhen morreu após ser esfaqueada na quarta-feira, confirmaram as autoridades nesta quinta-feira, o segundo ataque desse tipo perto de centros educacionais japoneses na China nos últimos meses.

Autoridades chinesas disseram que o menino de 10 anos era de nacionalidade japonesa, filho de pai japonês e mãe chinesa, e que foi esfaqueado a caminho da escola por volta das 8h de quarta-feira por um agressor de 44 anos, de sobrenome Zhong.

Ele morreu nas primeiras horas de quinta-feira, afirmou a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, a repórteres em Tóquio.

"Os especialistas médicos fizeram todos os esforços para salvar sua vida, e o lado chinês fornecerá a assistência necessária à família", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa regular em Pequim.

"De acordo com as informações disponíveis no momento, este é um caso individual e tais incidentes podem ocorrer em qualquer país", acrescentou.

Na tarde de quinta-feira, pessoas depositaram coroas de flores nos portões da escola, na afluente área de Shekou, em Shenzhen, que abriga a maior parte da comunidade estrangeira e das escolas internacionais da cidade.

"Como chineses, nos opomos a esse comportamento, nos opomos aos ensinamentos de ódio", disse um homem que se identificou como um morador comum de Shenzhen.

"Muitos de nós temos sido submetidos a esses ensinamentos de ódio há muito tempo, o que levou a consequências tão ruins", acrescentou.

O ataque ocorreu no aniversário de um incidente em 1931 que desencadeou guerra entre a China e o Japão, uma data sensível em um momento em que as relações diplomáticas correm o risco de se deteriorar.

"Na verdade, eu não sabia que o dia 18 de setembro era o dia em que os chineses se vingavam dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial", disse um japonês, pai de dois filhos em Shenzhen, que pediu para ser identificado apenas pelo seu sobrenome, Suzuki, por questões de segurança.

"Eu moro aqui há sete anos e não sabia que precisávamos ser cautelosos por sermos japoneses enquanto vivemos na China."

O Japão pediu à China que forneça uma explicação detalhada dos fatos e tome medidas de segurança rigorosas, disse Kamikawa aos repórteres.

Esse foi o segundo ataque do tipo perto de uma instituição educacional japonesa na China nos últimos meses. Em junho, um homem atacou um ônibus usado por uma escola japonesa na cidade de Suzhou, no leste do país, resultando na morte de um cidadão chinês que tentou proteger uma mãe japonesa e seu filho do agressor.

(Reportagem de David Kirton em Shenzhen, Mei Mei Chu em Pequim; Satoshi Sugiyama, Kaori Kaneko e Kiyoshi Takenaka)