Economia alemã pode encolher novamente no terceiro trimestre, alerta BC

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha pode encolher novamente no trimestre atual devido a uma profunda recessão industrial, investimentos moderados e muita cautela por parte dos consumidores, disse o banco central do país em um relatório econômico mensal nesta quinta-feira.

A maior economia da zona do euro registrou retração em dois dos últimos três trimestres, pesando sobre a região como um todo, uma vez que seu vasto setor industrial luta contra a fraqueza da demanda de exportação e os custos altos de energia.

"A economia ficará estagnada ou cairá novamente no terceiro trimestre", disse o banco central. "No entanto, uma recessão no sentido de um declínio significativo, amplo e duradouro na produção econômica não é esperada no momento."

O consumo privado deve permanecer moderado por enquanto, disse o banco central, o que é um enigma para alguns economistas uma vez que os salários reais estão aumentando e as famílias estão com uma poupança ampla.

Esse aumento no poder de compra deveria se refletir no consumo privado, mas o Bundesbank prevê que os consumidores continuarão evitando gastos.

As perspectivas para a produção industrial também devem enfraquecer neste trimestre, com a piora dos planos de produção de curto prazo e das expectativas de exportação, apesar de alguns sinais tímidos de recuperação em novos pedidos vindos do exterior.

Entretanto, o nível geral de emprego permanece alto, os salários estão aumentando e a perspectiva para o mercado de trabalho é estável.

Mas o Bundesbank também observou alguns sinais preocupantes no mercado de trabalho.

A falta de uma recuperação econômica está prejudicando os planos de emprego das empresas em alguns setores e, na indústria, demissões maiores estão sendo evitadas pelo maior uso de um programa de seguro social que permite que os empregadores reduzam as horas de trabalho, em vez de demitir funcionários.

