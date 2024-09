Vídeo: veja momento em que Datena agride Marçal com cadeirada

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Cultura neste domingo (15). A emissora interrompeu o debate e expulsou o tucano. Veja o vídeo do momento do ataque.

O que aconteceu

Imagens mostram Datena se aproximar do púlpito de Marçal e bater nele com uma cadeira. Marçal se defendeu com os braços. Seguranças entraram no palco, e a TV Cultura iniciou um intervalo imediatamente.

A agressão ocorreu após um confronto entre eles no quarto bloco. Marçal provocou Datena ao perguntar sobre quando o tucano iria deixar a disputa eleitoral. O apresentador, no entanto, acabou voltando à acusação de assédio que o influenciador havia feito no segundo bloco do debate.



Datena disse que não havia provas do assédio e que o assunto "chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação". Em seguida, lembrou que Marçal foi condenado pela Justiça. "Todos nós estamos falando aqui de uma condenação. ... Você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet", disse. "Você foi condenado."

Foi então que o influenciador lembrou de debate anterior em que Datena ameaçou bater em Marçal e disse que o apresentador "não é homem nem pra fazer isso". No debate da TV Gazeta/My News, em 1º de setembro, os dois candidatos também haviam se estranhado quando Marçal provocou Datena. Na ocasião, o apresentador deixou do seu púlpito e parou em frente a Marçal. A mediadora do debate, Denise Campos de Toledo, chegou a chamar os seguranças, mas Datena retornou a seu lugar. O tucano foi advertido formalmente por ter descumprido uma das regras acertadas entre a organização e as campanhas.

A cadeira usada por Datena para agredir Marçal era da candidata Marina Helena (Novo), disse ela em entrevista. Após a interrupção do debate, a TV Cultura exibiu imagens de programas antigos da emissora. No intervalo, Marçal pediu para se retirar do debate e seguiu para um hospital, segundo a sua assessoria.

A TV Cultura expulsou Datena do debate após a agressão, conforme previsto nas regras. O debate então continuou a ser transmitido ao vivo com os demais candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (NOVO). O apresentador Leão Serva afirmou que antes da agressão, Datena havia cometido outras falhas graves, ao usar duas palavras de baixo calão. O apresentador disse também que foi "um dos momentos mais absurdos da TV brasileira, certamente dos debates".

Assessoria de imprensa de Marçal disse que o candidato "precisou" ir às pressas para o hospital Sírio Libanês. "Um absurdo o debate continuar sem o candidato que foi agredido", afirmou a assessoria de imprensa do empresário, por nota. No retorno após a confusão, o mediador do debate, Leão Serva, informou que Datena foi expulso e que Marçal seria penalizado, porém ele pediu para deixar o debate porque não estava se sentindo bem após a agressão.

Tensão começou com acusação de Marçal contra Datena

A tensão entre os dois começou no segundo bloco, quando Marçal afirmou que Datena assediou uma mulher. Datena deveria questionar Marçal, mas disse que preferiu se reservar "o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda perspectiva desses debates".

Ao responder, Marçal chamou o apresentador de "Dapena" e disse que ele deveria pedir perdão às mulheres. "Eu quero saber se você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão de assédio sexual".

Datena disse que a acusação gerou "grande problema para a minha família". "Foi uma acusação e a polícia não viu provas nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas."

*Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho.