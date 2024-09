Datena diz que errou em agressão, mas que Marçal 'precisava ser contido'

Do UOL, em São Paulo

Em nota publicada na manhã desta segunda-feira (16), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) reconheceu que errou ao agredir o adversário Pablo Marçal (PRTB) em debate, mas afirmou que não se arrepende do gesto e que faria novamente se as circunstâncias fossem as mesmas.

O que aconteceu

Datena afirma que cometeu a agressão porque Marçal "precisava ser contido com atos". O apresentador diz, no comunicado, que foi alvo de acusações "absolutamente falsas" de assédio sexual, e que agiu por ter sido "agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade".

"Errei, mas de forma alguma me arrependo", publicou Datena. Ele afirma que preferia que o episódio não tivesse ocorrido, mas que repetiria o gesto nessa mesma situação porque ele foi uma "resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário".

O apresentador afirma que espera "ter lavado a alma de milhões de pessoas" com a agressão. Segundo ele, a candidatura de Marçal é um risco "para a integridade das pessoas, para a nossa democracia e para a sobrevivência de milhões de cidadãos que dependem da atuação da Prefeitura de São Paulo para ter uma vida menos indigna".