Argentina lamenta a partida de seu compatriota papa Francisco

Por Lucila Sigal e Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES (Reuters) - Os argentinos realizaram uma missa especial e acenderam velas nesta segunda-feira, lamentando a morte de seu compatriota, o papa Francisco, que faleceu depois de lutar contra uma doença grave nos últimos meses.

A missa foi realizada na catedral de Buenos Aires, onde Francisco já foi arcebispo. O edifício foi adornado com uma foto do pontífice, ramos de flores brancas e a bandeira azul e branca da Argentina.

O governo disse que haveria sete dias de luto.

"O papa dos pobres nos deixou, o papa dos marginalizados", disse Jorge Garcia Cuerva, atual arcebispo de Buenos Aires, referindo-se ao tempo em que Francisco trabalhou nos bairros pobres da cidade, o que lhe rendeu o apelido de "papa da favela".

"Ele insistiu em construir pontes, insistiu que vivêssemos em uma fraternidade universal. O papa era nosso pai, o pai dos pobres, o pai da misericórdia. O melhor tributo que nós, argentinos, podemos prestar a Francisco é nos unirmos."

Nascido Jorge Mario Bergoglio em 1936, filho de imigrantes italianos, Francisco foi o primeiro papa latino-americano. Alguns em sua terra natal lamentaram que ele nunca tenha retornado como pontífice, mas houve elogios por seu foco nos pobres e suas reformas liberais.

"A morte do papa vai realmente deixar uma marca de dor no coração das pessoas", disse Nicolas Cordoba, no centro de Buenos Aires.

"Isso me dói muito porque me lembro principalmente de suas palavras de apoio aos bissexuais e homossexuais. Isso literalmente me machuca."

O gabinete presidencial da Argentina elogiou o enfoque de Francisco no diálogo inter-religioso, na construção da espiritualidade entre os jovens e na redução de custos no Vaticano, algo que se alinha com a austeridade "motosserra" do presidente Javier Milei.

'ADEUS AO SANTO PADRE'

Milei, um economista do mercado livre, entrou em conflito com o papa, criticando-o como socialista e até mesmo chamando-o de representante do demônio na Terra, mas assim que assumiu o cargo no final de 2023, ele fez as pazes.

"Apesar das diferenças que hoje parecem pequenas, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim", disse Milei no X. "Eu me despeço do Santo Padre e fico com todos nós hoje lidando com essa triste notícia."

No início da manhã, do lado de fora da catedral de Buenos Aires, as pessoas estavam sabendo da notícia a caminho do trabalho.

"É uma pena porque ele lutou por muitos direitos", disse Julia Castro, 42 anos, uma trabalhadora da cidade.

Algumas pessoas acenderam velas do lado de fora da catedral.

"É uma tristeza muito grande", disse Agustin Hartridge, acrescentando que havia visto imagens do papa fazendo uma aparição pública para o domingo de Páscoa.

"Ontem eu o vi muito deteriorado, mas eu tinha fé e esperava que ele conseguisse."

(Reportagem de Lucila Sigal e Miguel Lo Bianco)