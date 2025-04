REPERCUSSÃO-Reações à morte do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Papa Francisco, primeiro líder latino-americano da Igreja Católica Romana, morreu, informou o Vaticano nesta segunda-feira. Ele tinha 88 anos e havia sofrido recentemente um grave episódio de pneumonia dupla.

Veja a seguir as reações à sua morte:

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP

"Descanse em paz, papa Francisco! Que Deus o abençoe e a todos que o amavam!", escreveu Trump na plataforma de mídia social Truth Social.

PRIMEIRA-MINISTRA ITALIANA GIORGIA MELONI

Meloni lamentou a partida de "um grande homem, um grande pastor". "Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, seus conselhos, seus ensinamentos, que nunca cessaram, nem mesmo em tempos de provação e sofrimento", disse ela, em um comunicado.

PRESIDENTE FRANCÊS EMMANUEL MACRON

"Ao longo de seu pontificado, o papa Francisco sempre esteve ao lado dos mais vulneráveis e dos mais frágeis, e fez isso com muita humildade", disse Macron. "Nesta época de guerra e brutalidade, ele tinha um senso para o outro, para os mais frágeis."

EX-PRESIDENTE DOS EUA JOE BIDEN

"O papa Francisco será lembrado como um dos líderes mais importantes de nosso tempo e eu sou melhor por tê-lo conhecido", escreveu Biden, na plataforma de mídia social X.

"Ele fez com que todos se sentissem bem-vindos e vistos pela Igreja. Ele promoveu a igualdade e o fim da pobreza e do sofrimento em todo o mundo. E, acima de tudo, ele era um papa para todos. Ele foi o papa do Povo - uma luz de fé, esperança e amor."

VICE-PRESIDENTE DOS EUA, JD VANCE

"Meu coração está com os milhões de cristãos de todo o mundo que o amavam."

"Fiquei feliz em vê-lo ontem (domingo), embora ele estivesse obviamente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela... homilia que ele fez nos primeiros dias da Covid. Foi realmente muito bonita".

PRIMEIRO-MINISTRO INDIANO NARENDRA MODI

"O papa Francisco será sempre lembrado como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual por milhões de pessoas em todo o mundo", disse Modi.

"Ele serviu diligentemente aos pobres e oprimidos. Para aqueles que estavam sofrendo, ele acendeu um espírito de esperança. Lembro-me com carinho de meus encontros com ele e fiquei muito inspirado por seu compromisso com o desenvolvimento inclusivo e abrangente. Sua afeição pelo povo da Índia será sempre valorizada."

PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO KEIR STARMER

"Junto-me a milhões de pessoas em todo o mundo que lamentam a morte de Sua Santidade o papa Francisco", disse Starmer.

"Sua liderança em um momento complexo e desafiador para o mundo e para a igreja foi corajosa, mas sempre veio de um lugar de profunda humildade."

CHANCELER ALEMÃO OLAF SCHOLZ

"Com a morte do papa Francisco, a Igreja Católica e o mundo perdem um defensor dos fracos, uma pessoa reconciliadora e calorosa", disse Scholz, no X.

"Minhas condolências vão para a comunidade religiosa em todo o mundo."

REI CHARLES DO REINO UNIDO

"Sua Santidade será lembrada por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aqueles de boa vontade que trabalham para o benefício dos outros", disse Charles, em uma declaração.

PRESIDENTE RUSSO VLADIMIR PUTIN

"Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pelo falecimento de Sua Santidade o papa Francisco", disse Putin em uma mensagem ao Cardeal Kevin Joseph Farrell.

"Ao longo dos anos de seu pontificado, ele promoveu ativamente o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa Russa e Católica Romana, bem como a cooperação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé."

PRESIDENTE DA UCRÂNIA VOLODYMYR ZELENSKIY

"Ele sabia como dar esperança, aliviar o sofrimento por meio da oração e promover a unidade. Ele orou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Estamos de luto junto com os católicos e todos os cristãos que buscavam o apoio espiritual do papa Francisco", escreveu Zelenskiy, no X.

PRESIDENTE DO EGITO ABDEL FATTAH AL-SISI

Sisi disse que o papa Francisco foi uma figura global excepcional que dedicou sua vida aos valores da paz e da justiça.

"Ele também foi um forte defensor da causa palestina, defendendo direitos legítimos e pedindo o fim dos conflitos e a conquista de uma paz justa e duradoura", disse Sisi.

PRESIDENTE DA TURQUIA TAYYIP ERDOGAN

"Um estadista respeitado, o papa Francisco também foi um líder espiritual que valorizou o diálogo entre diferentes grupos religiosos e tomou a iniciativa diante de tragédias humanitárias, especialmente a questão palestina e o genocídio em Gaza", escreveu o presidente no X.

"Em meu nome e em nome de minha nação, estendo minhas condolências... à família do falecido, ao Estado do Vaticano e ao mundo católico."

PRESIDENTE DE ISRAEL ISAAC HERZOG

"Um homem de profunda fé e compaixão sem limites, ele dedicou sua vida a elevar os pobres e a pedir paz em um mundo conturbado", disse Herzog, sobre Francisco. "Eu realmente espero que suas orações pela paz no Oriente Médio e pelo retorno seguro dos reféns (em Gaza) sejam atendidas em breve", disse Herzog no X.

PRESIDENTE PALESTINO MAHMOUD ABBAS

O presidente lamentou o papa Francisco como um amigo leal do povo palestino e um defensor global da paz e da justiça.

Abbas destacou em seu luto o reconhecimento da Palestina pelo papa, sua visita a Belém, suas orações pela paz no muro de separação e seus apelos para acabar com a guerra em Gaza.

(Redação de Keith Weir e Giulia Segreti)