Trump adverte sobre desaceleração econômica, a menos que Fed reduza as taxas

(Reuters) - A economia dos Estados Unidos pode desacelerar a menos que as taxas de juros sejam reduzidas imediatamente, disse o presidente dos Estados Unidos Donald Trump nesta segunda-feira, repetindo suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

"Com esses custos tendendo tão bem para baixo, exatamente o que eu previ que eles fariam, quase não pode haver inflação, mas pode haver uma DESACELERAÇÃO da economia, a menos que o Sr. Too Late, um grande perdedor, reduza as taxas de juros, AGORA", disse Trump em um post no Truth Social.

As bolsas dos EUA, que abriram em baixa nesta segunda-feira devido às preocupações dos investidores com a escalada de ataques de Trump a Powell, caíram ainda mais após a publicação do presidente nas mídias sociais. O índice de referência S&P 500 caiu 2% no dia.

A abordagem de "esperar para ver" do Fed em relação às taxas de juros irritou Trump. Na sexta-feira, um assessor de Trump disse que o governo está estudando opções para demitir Powell, alimentando preocupações sobre a autonomia do banco central e abalando os investidores que lutam contra a intensificação da guerra comercial.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)