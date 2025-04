Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

Diversos líderes mundiais postaram mensagens de pesar nas redes sociais pela morte do papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira (21), no Vaticano aos 88 anos.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse que recebeu a notícia da morte com grande tristeza pessoal, "suscita dor e comoção" em todo o mundo.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lembrou que teve o privilégio de desfrutar da amizade do papa Francisco, e disse que o pontífice era capaz de reconciliar o que era irreconciliável.

"Nas meditações da Via Sacra, nos recordou do poder do dom, que faz tudo florescer novamente e é capaz de reconciliar o que, aos olhos do homem, é irreconciliável. Pediu ao mundo, mais uma vez, a coragem de uma mudança de rota para percorrer um caminho que não destrói, mas cultiva, repara", afirmou.

Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que, "apesar das diferenças", teve a oportunidade de conhecer a bondade e a sabedoria do papa.

"Como presidente, como argentino, e fundamentalmente como homem de fé, despeço-me do Santo Padre e estou ao lado de todos que receberam essa triste notícia", comentou.

Estados Unidos

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que esteve no domingo (20) com o papa, disse que ficou feliz em vê-lo, e que sempre vai se lembrar da homilia proferida nos primeiros dias da pandemia da covid-19.

"Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam", disse.

França

O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou o legado do papa e disse esperar que a esperança entre os mais pobres possa continuar em crescimento.

"De Buenos Aires a Roma, o papa Francisco queria que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres. Unir as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança possa crescer incessantemente além dele", declarou.

Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também disse que Francisco deixou um legado de compromisso com a paz e a justiça social.

"Lamento o falecimento do papa Francisco. Seu compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis deixa um legado profundo. Descanse em paz", disse.

Europa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que os ensinamentos do papa Francisco continuarão a guiar o mundo.

"Hoje, o mundo chora o falecimento do papa Francisco. Inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, com a sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda".

Brasil

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial de 7 dias pela morte do papa Francisco. Por meio de nota, o presidente destacou o legado do pontífice Jorge Mario Bergoglio e lamentou profundamente a perda de uma "voz de respeito e acolhimento ao próximo".

* Com informações do Vaticano News