Trump apoia Hegseth após planos de ataque compartilhados no Signal, diz a Casa Branca

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump apoia o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, nesta segunda-feira, após relatos de que ele compartilhou detalhes de um ataque em março contra os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, em um grupo de mensagens que incluía sua esposa, irmão e advogado pessoal.

As revelações de que Hegseth usou o sistema de mensagens Signal para compartilhar detalhes de segurança altamente confidenciais pela segunda vez chegam em um momento delicado para ele, com oficiais seniores expulsos do Pentágono na semana passada como parte de uma investigação de vazamento interno.

"O presidente tem absoluta confiança no secretário Hegseth. Falei com ele sobre isso esta manhã, e ele o apoia", disse Leavitt aos repórteres nesta segunda-feira.

No segundo caso de troca de mensagens, Hegseth compartilhou detalhes do ataque semelhantes aos revelados no mês passado pela revista The Atlantic depois que seu editor-chefe, Jeffrey Goldberg, foi incluído em um bate-papo separado no aplicativo Signal por engano, informou a Reuters no domingo.

O segundo bate-papo incluía cerca de uma dúzia de pessoas e foi criado durante o processo de confirmação de Hegseth para discutir questões administrativas em vez de planejamento militar detalhado. Entre elas estava o irmão de Hegseth, que é um contato do Departamento de Segurança Interna com o Pentágono.

Leavitt disse que Hegseth não compartilhou nenhuma informação confidencial em nenhum dos bate-papos do Signal.

Falando aos repórteres na Casa Branca nesta segunda-feira, Hegseth disse: "Falei com o presidente, e vamos continuar lutando na mesma página até o fim".

A última revelação ocorre dias depois que Dan Caldwell, um dos principais assessores de Hegseth, foi escoltado para fora do Pentágono após ser identificado durante uma investigação sobre vazamentos no Departamento de Defesa.

Caldwell desempenhou um papel fundamental para Hegseth e foi nomeado pelo secretário como a pessoa de contato do Pentágono na primeira conversa do Signal.

"Estamos incrivelmente desapontados com a maneira pela qual nosso serviço no Departamento de Defesa terminou", postou Caldwell no X no sábado. "Funcionários não identificados do Pentágono difamaram nosso caráter com ataques infundados ao sairmos."

Após a saída de Caldwell, Darin Selnick, que recentemente se tornou vice-chefe de gabinete de Hegseth, e Colin Carroll, que era chefe de gabinete do vice-secretário de Defesa Steve Feinberg, foram colocados em licença administrativa e demitidos na sexta-feira.

(Reportagem de Doina Chiacu, Jarrett Renshaw e Steve Holland)