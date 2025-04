Padre Júlio mostra presente de papa Francisco a moradores da cracolândia

Ao falar sobre a morte do papa Francisco, o padre Júlio Lancellotti citou um gesto que simboliza a humildade do pontífice. Durante entrevista à edição de hoje do UOL News, o religioso exibiu um presente que o pontífice deu à Pastoral do Povo da Rua de São Paulo: um solidéu, uma espécie de pequeno chapéu.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu hoje aos 88 anos. O Vaticano não divulgou a causa da morte. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março.

Queria mostrar aqui o solidéu do papa Francisco, que ele mandou para nós da Pastoral de Rua. Ele estava na cabeça dele, e Francisco disse: 'Levem-no e o entreguem para o padre Júlio como meu sinal de carinho aos moradores de rua'".

Esse solidéu já foi até na cracolândia. O povo da rua gosta de segurá-lo e dizer: 'Olha o bonezinho do papa'. Eu me lembro deste solidéu na calçada da rua na Luz, com o povo da cracolândia caído e abraçado com o 'bonezinho do papa' porque todos se sentem protegidos. No inverno, quando demos barracas de rua para proteger os moradores de rua, pusemos um selo nelas: 'Sob a proteção do papa Francisco'. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

O padre Júlio ressaltou o caráter inovador do papa Francisco e considera difícil que a Igreja Católica regrida nestes avanços com a escolha de um pontífice mais conservador.

Quando houve um movimento negacionista muito forte, o papa se vacinou. Quando houve muita LGBTfobia, ele se manifestou. Quando houve armamentismo e guerra, ele se manifestou pela paz. Com toda forma de discriminação e preconceito, ele se manifestou pela tolerância e pela misericórdia. Nesse sentido, a História guardará um capítulo importante para Francisco, o misericordioso.

O grande legado de Francisco é a misericórdia. Todo o ensinamento dele passa por isso, o que lhe trouxe reações. Ele se colocou ao lado dos abandonados, esquecidos, rejeitados e discriminados. O papa Francisco tem essa criatividade, força interior e essa ousadia de viver o amor. Isso marcou fortemente seu pontificado.

O mundo busca uma Igreja testemunhal, sinodal, que valoriza as mulheres e pense a realidade do povo do jeito que ela é. Que não discrimine ninguém e seja capaz de ouvir todas as pessoas. Mais novidade do que isso, só a novidade.

Só a História nos mostrará a grandeza, a importância e o impacto que o papa Francisco trouxe e traz para a humanidade. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

Ronilso: Papa Francisco marcou virada da Igreja ao enfrentar conservadorismo

O papa Francisco deu uma guinada na Igreja Católica ao enfrentar o conservadorismo e por se tornar uma figura mais presente e acessível aos fiéis, analisou o colunista Ronilso Pacheco.

É importante frisar a virada que Bergoglio fez para a Igreja Católica. Ela vinha de João Paulo 2º, que ficou muito marcado pelo seu enfrentamento a movimentos comunistas na Europa e América Latina e em relação à Teoria da Libertação, e de [Joseph] Ratzinger [papa Bento 16], que tem estima por grande parte de católicos conservadores, que o consideram o 'verdadeiro papa' por sua intelectualidade, rigidez e posicionamento conservador.

Francisco faz essa virada extremamente importante de se tornar mais popular e acessível, que enfrenta os privilégios e desafios da Igreja Católica com relação a escândalos sexuais e corrupção. É muito marcante o enfrentamento dele com cardeais ultraconservadores que resistiam ao seu papado.

Ele é um papa de uma virada importante e de um legado humanitário. São marcas realmente muito fortes. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: