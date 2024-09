McLaren P1 ganha versão feita em Lego em tamanho real e acelera em pista

Em parceria com a Lego, a McLaren recriou seu supercarro P1 apenas com peças da Lego Technic. Em tamanho real, o modelo não apenas foi montado, mas também possui sistema de direção e unidade motriz, com o piloto de Fórmula 1 da marca britânica - Lando Norris - o levando para uma volta no autódromo de Silverstone.

O que aconteceu

O McLaren P1 teve uma réplica feita pela própria marca utilizando peças da Lego Technic. À parte do bom resultado, o carro ainda teve alocados sistema de direção e unidade motriz - ou seja, o modelo anda de verdade e pode ser dirigido como um carro comum.

Segundo um comunicado oficial, 342.817 peças de Lego foram utilizadas para fazer o McLaren P1 em tamanho real.

Imagem: Jeff Moore

Seu motor é elétrico e composto por baterias Lego Technic Function e uma bateria de carro elétrico. A Lego disse que o projeto foi a maior construção que fez em sua história.

O veículo tem peso de 1.220 kg e ganhou vida após um trabalho de 8.344 horas de 23 engenheiros da fabricante britânica. Foram usados 393 diferentes tipos de elementos da Lego na construção.

O responsável por levar o McLaren P1 de Lego à pista foi o britânico Lando Norris, piloto da McLaren e atualmente vice-líder da temporada da Fórmula 1. Ele deu uma volta na pista de Silverstone, na Inglaterra, com seus 5.891 metros.

Confira o vídeo:

