'Usaram minha cadeira', diz Marina Helena sobre agressão de Datena a Marçal

Do UOL, em São Paulo*

A candidata à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena (Novo), lamentou que a cadeira dela tenha sido usada por José Luiz Datena (PSDB) para agredir Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, na noite deste domingo (15).

O que aconteceu

Datena caminhou em direção a Marçal e, no caminho, pegou a cadeira de Marina Helena para agredir o ex-coach. A candidata se afastou. E seguranças subiram ao palco.

"Usaram a minha cadeira um pra agredir o outro. Foi realmente horrível", disse Maria Helena. A cidade não pode ser governada por "pessoas que façam esse tipo de cena", continuou a candidata do Novo, em entrevista à TV Cultura, após o debate.

Foi uma "cena deprimente", disse a dona da cadeira. "Temos 11,5 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, que precisam de cuidado. Claramente a gente consegue ver aqui que tá com pouca opção", criticou a candidata.

Após usar a cadeira de Marina Helena, Datena pegou a de Ricardo Nunes (MDB) para arremessar novamente em Marçal. O tucano não fez isso, no entanto. Foi contido por seguranças e pelo próprio prefeito e candidato à reeleição.

Marçal e Datena discutiram antes de cadeirada

Agressão ocorreu no quarto bloco. O influenciador se defendeu com os braços. Seguranças entraram no palco e a TV Cultura chamou o intervalo, exibindo imagens de programas antigos da emissora.

Datena foi expulso do debate e Marçal não retornou, dizendo ter se sentido mal. O ex-coach foi levado logo em seguida para o hospital Sírio-Libanês, no bairro da Bela Vista, no centro da capital paulista. A assessoria de imprensa da unidade de saúde disse que não vai divulgar boletim médico sobre o candidato.

Tensão entre Datena e Marçal começou antes, no segundo bloco, quando ex-coach afirmou que Datena assediou sexualmente uma mulher. Datena foi sorteado para fazer uma pergunta para Marçal, mas disse que preferiu se reservar "o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda perspectiva desses debates".

Datena se disse inocente, falou que caso foi arquivado e acrescentou que esse foi um tema que gerou "grande problema" para a família dele. "Foi uma acusação e a polícia não viu prova nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas."

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.