Xangai se prepara para enfrentar tufão Bebinca

Por Samuel Shen e Ryan Woo

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - Xangai suspendeu neste domingo as conexões de transporte, ancorou navios e fechou pontos turísticos, incluindo o Resort da Disney, em preparação para enfrentar o tufão Bebinca, naquele que pode ser o mais forte ciclone tropical a atingir o centro de finanças chinês desde 1949.

O tufão de categoria 1, registrando ventos com velocidade máxima próximo ao seu centro de aproximadamente 144 quilômetros por hora, estava a cerca de 400 km de Xangai às 5h da tarde do horário local (6h no horário de Brasília).

A Administração Meteorológica da China emitiu o alerta vermelho na tarde do domingo, alertando sobre a possibilidade de vendavais e tempestades no leste chinês.

A mais forte tempestade que chegou até Xangai nas últimas décadas foi o tufão Glória em 1949, que cruzou a cidade com ventos de 144 km/h. Xangai foi ameaçada por um tufão diretamente em terra em 2022, o poderoso tufão Muifa, mas ele passou a 300 km de distancia na cidade de Zhoushan, na província de Zhejiang.

Normalmente, Xangai consegue escapar dos tufões mais fortes que atingem o sul chines, incluindo Yagi, uma tempestade destruidora de categoria 4 que acertou a província de Hainan na semana passada. Ainda assim, Xangai e a províncias vizinhas não estão se arriscando com o Bebinca, de categoria 1.

(Reportagem de Samuel Shen em Xangai e Ryan Woo em Pequim)