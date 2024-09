Incêndio destrói último vagão de estação centenária em Fortaleza

Um incêndio destruiu um vagão de trem abandonado na antiga estação ferroviária Otávio Bonfim, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (15).

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará foi acionado por volta da 1h. A equipe foi até o local, entre as avenidas José Jatahy e Bezerra de Menezes, e levou cerca de 40 minutos para conter as chamas.

Não houve feridos.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do estado, o caso será investigado pela Polícia Civil estadual. Em nota, a secretaria ressaltou "a importância do registro de boletim de ocorrência para serem repassadas mais informações". O documento pode ser feito em qualquer unidade da polícia.

Ainda não se sabem as causas do incêndio Imagem: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Vagão era resquício de estação centenária. A estação foi inaugurada em 1922 pela Rede de Viação Cearense e, inicialmente, nomeada como Quilômetro 3. Depois, recebeu o nome de Matadouro, porque estava perto de abatedouro de gado na época. Por fim, ficou conhecida como estação Otávio Bonfim, em homenagem a um engenheiro da rede de viação.

Monumento estava abandonado. A estação foi desativada em 2009, durante as obras do Metrofor (Metrô de Fortaleza), e seu entorno, modernizado. O vagão permaneceu junto com parte dos trilhos como monumento histórico, mas sem execução de planos para restaurá-lo, ficou abandonado.