Por menos de R$ 40, kit de capas dá nova cara a cadeiras; confira opiniões

As cadeiras da mesa de jantar podem se sujar facilmente durante o uso no dia a dia, com o risco de provocar manchas e desgaste. E uma maneira de protegê-las é utilizar capas de tecido.

O Guia de Compras UOL garimpou um modelo que tem feito sucesso entre compradores na Shopee — já foram mais de 4.000 itens vendidos — e está custando menos de R$ 40. Veja adiante os principais detalhes sobre o produto e opiniões de quem comprou.

O que esse kit de capas de cadeira promete

Está disponível nas cores vermelho, avelã, preto, cinza e marrom;

Confeccionada em malha gel 100% poliéster;

Possui elástico para ajustar nas cadeiras;

Acabamento em costura;

Dimensões do encosto: largura de até 45 cm e altura de até 60 cm;

Dimensões do assento: largura de até 45 cm, profundidade de até 55 cm e altura de até 15 cm.

O que diz quem comprou esse conjunto de capas de cadeira

O produto tem nota média de 4,8 (sendo cinco a máxima). Confira algumas avaliações.

Podem comprar sem medo. Segunda vez que compro e amei. Chegou rápido e ficaram ótimas em minhas cadeiras.

Michele

Tecido bom. Valeu o custo-benefício. Fácil de colocar e tirar. Produto muito prático. Agradeço ao vendedor e vou comprar outra estampa. Chegou super-rápido.

Eliane

As capas são lindas. A cor veio como descrita. Ficaram pequenas nas minhas cadeiras, na parte de trás, mas porque elas são grandes mesmo. Irei usar mesmo assim, porque, com o tempo, elas vão cedendo. Amei e recomendo.

Laysa

Eu estou simplesmente encantada. Deu uma cara nova para a cozinha as capas. Comprei e vou comprar de novo, de outras cores.

Cau

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre a espessura fina e a aspereza do tecido. Também há reclamações que citam capas entregues com avarias e com tamanhos diferentes.

As capas chegaram rápido, elas são muito bem acabadas, porém são finas e fica transparente. Espero que sirva para a sua finalidade, que é conservar os estofados da cadeira.

Beatriz

Vieram rasgadas e com umas manchas parecendo de gordura. Infelizmente não gostei. Só não vou devolver por conta da burocracia.

Leila Santos

Tecido ok. Porém não dou cinco estrelas pelo tamanho das capas. Comprei seis e cada uma é de um tamanho. Uma até ficou curta na parte de trás e sobrou tecido no assento. Teve um erro ali no corte. Do resto, tudo ok. Vai servir para proteger as minhas das crianças (risos).

Vanderleia

Experiência horrível. Detestei essas capas de cadeiras. A cor do tecido é ridícula. O tecido é muito quente e áspero. Para mim, não serviu e não vou usar.

Daiana Rodrigues

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.