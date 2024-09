'Prefeito está fazendo negociata para ter apoio', diz candidato em Campinas

O candidato à Prefeitura de Campinas Rafa Zimbaldi (Cidadania) acusou o atual prefeito e seu adversário no pleito, Dário Saadi (Republicanos), de entregar cargos públicos em troca de apoio partidário na cidade. Ele participou de sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Zimbaldi afirmou que Saadi "está comprando literalmente todos os partidos". "São 12 partidos políticos, e os 12 estão com secretarias dentro do governo em troca de apoio eleitoral", disse.

O prefeito sai fazendo essas negociatas todas, entregando cargos em troca de apoio partidário. Troca partidária para cabidão de emprego tem que acabar

Rafa Zimbaldi, em sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

Sem apoios na esquerda e na direita, ele define sua candidatura como independente. Mas afirma que vai investir em diálogos e buscar recursos tanto no governo estadual quanto no federal.

Eu tenho o apoio do governador Tarcísio de Freitas [Republicanos]. Logicamente, ele tem relação com o atual governo, mas eu já sou aliado dele. E o presidente Lula não vai deixar de atender a cidade

Rafa Zimbaldi, em sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

O candidato negou que tenha deixado o PL, em abril de 2022, por causa da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas naquele ano. O PL é o partido do ex-presidente. Zimbaldi afirmou que, à época recebeu convite do ex-governador Rodrigo Garcia para ingressar no Cidadania, que precisava de lideranças na região.

Foco na construção e regularização fundiária

Zimbaldi criticou o modelo de microcasas implementado pela atual gestão, com moradias de 15 metros quadrados. "Não vamos construir, de maneira alguma, casas de 15 metros quadrados onde famílias de até sete pessoas se amontoam. É sub-humano", disse.

Ele afirmou que sua primeira medida, se eleito, será recuperar o papel da Cohab (Companhia de Habitação Popular) para regularização fundiária. O candidato prometeu "o maior projeto de habitação popular da história da cidade. "Não se constrói uma casa popular há mais de 15 anos em Campinas", disse.

Na educação, prometeu modernizar o projeto pedagógico da cidade para melhorar a qualidade de ensino. "Dinheiro tem, falta gestão pública", afirmou o candidato. Ele disse que vai buscar parceria com a iniciativa privada para zerar as filas nas creches.Questionado sobre o modelo de escolas cívico-militares, bandeira da gestão Tarcísio de Freitas, Zimbaldi disse ser contra, apesar de sua abstenção na votação na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Disse também que é a favor de respeito ao professor, "sem viés ideológico". "Vamos ter educação de qualidade com o projeto Escola do Futuro, oferecendo atividades diversas em contra turno escolar", falou.

Para combater o crescimento da população de rua e dos casos de estupro no centro da cidade, afirmou que vai investir num projeto de revitalização, chamado Centro Vivo. Entre as ações, citou um incentivo fiscal para os comerciantes voltarem à região.

Ainda em relação à população que vive na rua, ele criticou a Operação Retorno, iniciativa da atual gestão que envia moradores de rua de volta às suas cidades de origem. "O prefeito lançou a operação no desespero. Isso é totalmente desumano", disse. Ele prometeu um projeto, o Nova Vida, para atender essa população vulnerável com auxílios multidisciplinares.

Zambaldi também afirmou que pretende ampliar o número de agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de 800 para 2.500. E citou a adesão à operação Delegada, iniciativa do governo paulista que permite a contratação de agentes de outras forças de segurança para atuarem com "bico" no município.

Poupatempo para melhorar a saúde

Zimbaldi promete ainda criar duas unidades do Poupatempo da saúde no município, bem como abrir concursos públicos para ampliar o número de profissionais na área.

A prefeitura atual não acompanha o desenvolvimento da cidade. A rede de saúde está sucateada --são 12 anos de um único governo discutindo os mesmos problemas

Rafa Zimbaldi, em sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo.

Rafael Zimbaldi tem 43 anos e é formado em relações internacionais. Já foi vereador de Campinas por quatro mandatos, de 2005 a 2019. Foi eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022. Nas eleições municipais de 2020, avançou ao segundo turno na disputa para prefeito, sendo derrotado por Dário Saadi.

Zimbaldi aparece em segundo lugar, com 22% das intenções de voto, em pesquisa Quaest divulgada em 27 de agosto. Está empatado tecnicamente com Pedro Tourinho (PT), que tem 16%. O atual prefeito, Dário Saadi, lidera com 36%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A jornalista Paola Rosa, da Folha, conduziu a sabatina, com a participação de Gustavo Freitas, editor do UOL, e Marcelo Toledo, repórter da Folha.

Sabatina em 18 cidades

São Paulo

