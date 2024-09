Minério de ferro sobe com exportações mais firmes e menor oferta

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira, à medida que as exportações mais firmes e a oferta menor na China superaram as preocupações com a perspectiva de demanda vacilante e a recuperação econômica do principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,09%, a 694 iuanes (97,56 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 2,52%, a 92,9 dólares a tonelada.

As exportações da China cresceram no ritmo mais rápido em quase um ano e meio em agosto, o que sugere que os fabricantes têm antecipado pedidos devido à expectativa de tarifação por parte de um número crescente de parceiros comerciais, enquanto as importações caíram em meio à fraca demanda doméstica.

As fortes exportações de aço continuam a compensar parte da fraqueza do setor siderúrgico, que está lutando contra margens fracas, disseram os analistas do ANZ em uma nota.

Os estoques dos cinco principais produtos de aço-carbono mantidos pelas usinas siderúrgicas chinesas caíram pela sexta semana consecutiva, entre 30 de agosto e 5 de setembro, atingindo o nível mais baixo em mais de seis anos, disse a consultoria chinesa Mysteel.

A produção de aço da China mostrou pequena recuperação ao longo da semana, uma vez que a melhora nas margens de lucro devido à redução nos custos de produção levou algumas usinas siderúrgicas a retomarem as operações, acrescentou a Mysteel.

As importações de minério de ferro do país em agosto caíram 1,38% em relação a julho e 4,73% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários na terça-feira, já que a queda dos preços do aço e um cenário sombrio para a demanda diminuíram o apetite dos compradores.

(Reportagem de Gabrielle Ng)