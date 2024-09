Família Mars é a segunda mais rica dos EUA e dona de império de doces

A próxima vez que você vir uma embalagem de M&M's vai se lembrar das duas principais características da família Mars, donos da Mars, Incorporated e inventores dos confetes coloridos de chocolate: que eles possuem um império bilionário no ramo alimentício e de ração animal e são extremamente reclusos.

O que aconteceu

A gigante dos doces e das rações tem operações em mais de 80 países. A Mars tem o faturamento anual de U$40 bilhões a nível global e conta com mais de 130 mil funcionários, segundo dados fornecidos em seu site oficial. As suas principais marcas são Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Eukanuba, Optimum, Twix, Snickers, Uncle Ben's, Skittle e, claro, M&M's.

No último mês de agosto, eles fizeram mais uma grande movimentação na indústria. Compraram a Kellanova, dona da Pringles, Sucrilhos e outras marcas famosas no mercado por U$ 36 bilhões, maior negócio da companhia na história e maior fusão ou aquisição do ano.

Empresa é familiar. Apesar de terem uma fortuna estimada em U$ 126 bilhões e serem considerados a segunda família mais rica dos EUA, eles preferem manter uma postura discreta e longe dos holofotes. E sempre foi assim, desde seu fundador, Frank Mars, que cresceu fazendo doces para vender com a mãe e aos 28 anos criou sua própria empresa de chocolates com creme de manteiga.

Sucessão familiar

Empresa cresceu no início do século 20. A empresa só passou a se chamar Mars após o filho de Frank, Forrest Mars, entrar no negócio em 1929. Ainda que o ano tenha sido terrível para os Estados Unidos, com o crash da Bolsa e a Grande Depressão, foi um sucesso para a família, que lucraram com seu chocolate Milk Way.

Forrest foi figura chave para a modernização, expansão e globalização da corporação. Ele foi o criador do braço da Mars na Europa e, após a morte do seu pai, em 1934, assumiu a liderança da empresa nos Estados Unidos. Também incluiu produtos de alimentação animal no portfólio da Mars - comprou a Chappie, fabricante britânica de rações para cachorros em lata, em 1968, como parte da aquisição da empresa Pedigree Petfoods. Atualmente, a linha de petcare é responsável por 59% das vendas da empresa.

Além disso, sua gestão foi responsável pela popularização dos chocolates Milky Way, Mars Bar e M&M's.

Mars segue como empresa familiar. Diferente de outras empresas que, ao crescerem, abrem capital na Bolsa, são vendidos para fundos ou buscam por profissionais qualificados no mercado, a Mars se manteve familiar ao longo da história. Até hoje, descendentes diretos do fundador ainda fazem parte do núcleo mais decisivo da companhia.

Após a aposentadoria de Forrest Mars, em 1993, a empresa foi liderada por seus filhos Forrest Jr., John e Jacqueline. Forrest Jr. foi o CEO até 2004, enquanto John assumiu vários cargos de liderança e foi conselheiro da empresa até 2017. Já Jacqueline, mesmo aos 85 anos, ainda faz parte do conselho da gigante alimentícia.

Só mais recentemente, em 2004, a Mars teve o primeiro presidente que não era membro da família. Paul S. Michaels liderou a empresa de 2004 a 2015, sendo responsável pela fusão e criação da Mars Wrigley, especializada em gomas de mascar, balas e doces de frutas. Desde 2022, o CEO é Poul Weihrauch, parte do grupo há 20 anos. Ele também não é um membro da família.

Stephen Badger, filho de Jacqueline, e três filhas de Forrest Jr. (Pamela, Victoria e Marijke Mars), foram presidentes do conselho administrativo da companhia. Valerie Mars, também filha de Forrest Jr., começou a trabalhar na empresa há mais de 30 anos e hoje ocupa a posição de vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo.

Fortuna familiar

Longe dos holofotes. Atualmente, acredita-se que a família Mars tenha cerca de 20 a 30 membros, mas nem todos estão envolvidos nos negócios e preferem manter-se discretos. Além da Mars, Inc., eles também possuem investimentos em áreas como imóveis e finanças.

Em 2019, Jacqueline e John foram eleitos as 33ª pessoas mais ricas do mundo pela Forbes, com uma fortuna beirando os U$ 38 bilhões. Jacqueline foi eleita a quarta mulher mais rica do mundo, também pela Forbes, em 2023. Com a morte de Forrest Jr., em 2016, suas quatro filhas herdaram 8% da companhia cada uma. Com isso, todas também foram alçadas ao posto de bilionárias, com um montante estimado em US$ 8 bilhões.

Investimentos

Além da Mars, Inc., eles também possuem investimentos em áreas como o agronegócio, a fim de garantir presença no setor de matérias-primas. Em 2018, lançou a Cocoa for Generations, iniciativa em que revê com rigor os padrões sustentáveis e sociais de fornecedores de cacau. Em outras palavras, se comprometeu a só comprar o seu principal insumo de empresas e comércios que respeitem o meio ambiente, a sociedade e as leis trabalhistas.

Nos últimos anos, a Mars buscou se posicionar significativamente como uma empresa sustentável e criou iniciativas de melhoria ambiental e social. Lançou a Sustainable in a Generation Plan em 2017, com investimento de U$ 1 bilhão, com a proposta de reduzir emissões de carbono, diminuir o uso de água e se comprometeu em reduzir resíduos.

A companhia também investe em tecnologia agrícola e em inovação, estabelecendo parcerias com instituições de pesquisa e universidades, como a UC Davis.