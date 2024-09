Tiros são disparados e escavadeiras batem em veículos durante impasse da ONU com o exército de Israel

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Um comboio de veículos blindados claramente marcado como veículos da ONU em Gaza foi cercado na segunda-feira e mantido sob a mira de armas por forças israelenses que queriam interrogar dois funcionários da ONU, disse a Organização das Nações Unidas nesta terça-feira.

O comboio, no caminho para auxiliar na campanha de vacinação de milhares de crianças palestinas contra a pólio, foi parado em um posto de controle que liga o centro ao norte de Gaza, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, nesta terça, porque soldados israelenses queriam interrogar dois funcionários palestinos da organização.

A situação foi rapidamente ficando mais séria, ele disse, e os soldados apontaram as suas armas diretamente contra os funcionários da ONU no comboio.

Com o começo da campanha de vacinação contra a pólio no norte de Gaza nesta terça-feira, Dujarric disse que o incidente na segunda-feira foi o mais recente exemplo dos “perigos inaceitáveis e entraves que as pessoas atuando em ajuda humanitária em Gaza estão enfrentando”.

Ele disse que o comboio da ONU foi rapidamente “cercado pelas forças israelenses e tiros foram disparados”.

“O comboio foi então abordado pelos tanques e escavadeiras das IDF, que passaram a bater na frente e na traseira dos veículos da ONU, acertando o comboio com a equipe da ONU ainda dentro”, disse Dujarric.

"Uma escavadeira jogou destroços no primeiro veículo do comboio enquanto soldados israelenses ameaçavam a equipe, tornando impossível sair do veículo com segurança”, acrescentou.

Quando questionados sobre as declarações da ONU nesta terça-feira, militares israelenses disseram que o comboio foi parado depois que suas forças receberam relatório de inteligência indicando que um grande número de “palestinos suspeitos” estava nos veículos e que desejavam interrogá-los.

"Enfatizamos que o comboio era para uma rotação de funcionários da ONU e não transportava as vacinas contra a pólio. As forças de segurança israelenses questionaram os suspeitos no local e os liberaram. O comboio retornou para o sul da faixa de Gaza.".

Dujarric disse que os soldados israelenses interrogaram dois funcionários, mas a ONU garantiu que o questionamento fosse realizado na frente dos veículos do comboio e junto dos outros funcionários da organização.

"Depois de sete horas e meia no posto de controle, o comboio retornou para a base”, disse. “Este incidente – e a conduta das forças israelenses em campo – coloca a vida dos nossos funcionários em risco.”

O incidente acontece duas semanas depois que o Programa Mundial de Alimentos da ONU suspendeu temporariamente a sua atuação em Gaza depois que ao menos 10 balas atingiram os seus veículos claramente marcados com o nome da organização quando eles se aproximavam de um posto de controle das forças israelenses.