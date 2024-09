Irmão de Pogba e outros 5 serão julgados por extorsão

PARIS, 10 SET (ANSA) - O irmão do meio-campista Paul Pogba, Mathias, e outras cinco pessoas serão julgadas por tentativa de extorsão de dinheiro do jogador francês em 2022.

De acordo com a imprensa local, dois magistrados em Paris avaliaram as evidências e decidiram que havia indícios suficientes para prosseguir com o julgamento.

Em 2022, Pogba denunciou que foi alvo de extorsões e ameaças de uma quadrilha organizada formada por alguns amigos de infância. Em um dos depoimentos para a polícia local, o jogador da Juventus disse ter reconhecido Mathias como um dos dois com o rosto coberto.

O campeão mundial de 2018 teria afirmado que foi cobrado por nunca ter ajudado seus familiares. Na ocasião, os criminosos pediram uma quantia de 13 milhões de euros, mas Pogba confirmou ter entregado apenas 100 mil euros.

Embora tenha recebido uma suspensão de quatro anos em virtude de um caso de doping, Pogba ainda tem contrato com a Velha Senhora e atualmente está apelando da punição. (ANSA).

