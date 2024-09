Brasil e Itália se enfrentarão em Bolonha pela Copa Davis

BOLONHA, 10 SET (ANSA) - Brasil e Itália se enfrentarão na próxima quarta-feira (11) na Arena Unipol, em Bolonha, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Davis, maior competição entre seleções do tênis.

Atual campeã do torneio, a Azzurra não contará com Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão do US Open, mas terá em seu plantel os tenistas Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

"É preciso estar sempre atento e respeitar sempre todos.

Acredito que aqui a classificação não importa, é preciso abordar cada jogador e cada equipe da mesma forma. O Brasil é um time jovem, em alguns aspectos menos bem sucedido nas duplas, mas muito completo. Eles têm um garoto que está crescendo na velocidade da luz, o Fonseca, que certamente é um dos próximos protagonistas do circuito mundial", disse Filippo Volandri, treinador e capitão da Itália.

A seleção brasileira estará presente pela primeira vez, no novo formato, na fase de grupos da Copa Davis. A inédita vaga foi conquistada após triunfos em cima de China, Dinamarca e Suécia.

Para os confrontos diante de Itália, Bélgica e Holanda, o capitão e ex-tenista Jaime Oncins chamou Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, João Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo.

"Para todo o time é uma nova etapa da Copa Davis, uma fase que nunca chegamos, mas ao mesmo tempo, a equipe está bem unida, bem preparada, acho que todos vêm em um bom ano. Os confrontos são difíceis, mas ao mesmo tempo, a gente acredita nas nossas chances", declarou Monteiro.

A promessa para o duelo entre italianos e brasileiros é de casa cheia em Casalecchio di Reno, pois mais de 13 mil ingressos foram vendidos para os seis dias de jogos, um aumento de 5% em relação a 2023.

Divididas em quatro grupos com quatro participantes em cada, as duas seleções melhores posicionadas avançam à fase final, que ocorrerá entre 19 e 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

(ANSA).

