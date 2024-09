Tabata diz que Marçal pode falar 'mer...', mas não usar dinheiro do crime

A deputada Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, afirmou em sabatina UOL/Folha que não se importa com as "merdas" que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) fala. Mas acusa o rival de usar dinheiro de origem desconhecida na campanha.

O que aconteceu

Tabata afirmou que Marçal pode falar as "sujeiras e mentiras" que quiser, que ela e os eleitores não dão importância. "Eu não tenho nenhum problema com as merdas que o Pablo Marçal fala todos os dias, inclusive com as sujeiras e mentiras que ele fala sobre mim, sobre a morte do meu pai, sobre a minha família e toda a baixaria que ele faz com maestria. Pode falar o que for, a população é inteligente e vai fazer a melhor escolha no final dessa eleição."

O problema de Marçal, diz ela, é o suposto financiamento ilegal de campanha — que Tabata suspeita estar ligado ao crime, sem apresentar provas. "O que ele não pode e o que eu não vou tolerar é ficar trazendo dinheiro que ninguém sabe de onde vem, mas que as pessoas suspeitam. Afinal de contas, lá atrás ele já foi preso por fazer parte e condenado da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil", afirmou Tabata.

Tabata e Marçal têm histórico de troca de farpas na campanha. Empresário já disse que a candidata não poderia ser prefeita por ser solteira e não ter filhos e a responsabilizou pela morte do pai. A deputada, por sua vez, rebateu com acusações de que Marçal seria estelionatário, teria ligação com o PCC e usaria listas de e-mails de vendas de cursos do ex-coach para fins eleitorais.

O que acontece é que eu não tenho medo de criminoso e eu não tenho medo de denunciar quando tem um crime acontecendo. As pessoas acham que Pablo Marçal cresceu esse tanto de seguidores que ele cresceu em pouco tempo apenas pelo rostinho bonitinho harmonizado dele. Não é o caso.



Se um candidato contrata mil panfleteiros e paga esses panfleteiros com dinheiro do crime e não declara que pagou esses panfleteiros, a gente vai punir esse candidato e a gente vai dizer que o candidato tá fazendo um caixa 2.

Tabata Amaral, candidata à Prefeitura de São Paulo

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) é o primeiro entrevistado. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5)

quinta-feira (5) Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): segunda-feira (9), às 10h30;

segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): segunda-feira (16), às 9h;

segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

