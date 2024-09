STF forma maioria para rejeitar recursos do X e manter contas derrubadas

Os ministros do STF Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para negar um conjunto de 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que derrubaram perfis no X e em outras plataformas. Com isso, já existe maioria na Primeira Turma do tribunal para rejeitar as ações.

O que aconteceu

Três dos cinco ministros da Primeira Turma já votaram contra os recursos do X. No julgamento virtual, iniciado na última sexta (30), Moraes e o ministro Flávio Dino já haviam votado para manter a derrubada dos perfis. Estas ações foram movidas pelo X de 2022 a 2024, antes da decisão que suspendeu a rede social no país, mas só estão sendo analisadas agora.

Em seu voto, Moraes afirmou que o X não tem legitimidade para recorrer em nome dos usuários que tiveram contas derrubadas. O entendimento foi seguido por Dino e Zanin. O julgamento se encerra nesta sexta (6) às 23h59, e faltam os votos de Cármen Lúcia e Luiz Fux.

No total, as redes protestam contra a derrubada de 83 contas (veja lista abaixo). Os perfis, em geral, são ligados a apoadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os alvos há jornalistas como Rodrigo Constantino, Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Guilherme Fiuza e Bruno Aiub, o Monark, além de pessoas investigadas pelos atos de 8 de janeiro. Quase todos os recursos são do X, mas também há petições das plataformas Discord, Rumble e Locals.

Não cabe ao provedor da rede social pleitear direito alheio em nome próprio, ainda que seja o destinatário da requisição dos bloqueios determinados por meio de decisão judicial para fins de investigação criminal

Trecho do voto de Moraes que negou os recursos do X

Veja os perfis que Moraes bloqueou e as redes recorreram