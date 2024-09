Queimadas em SP: produtores de cana aumentam prejuízo para R$ 800 milhões

Do UOL, em São Paulo

Os prejuízos causados pelas queimadas no interior de São Paulo nas plantações de cana-de-açúcar podem chegar a R$ 800 milhões. O valor corresponde as perdas causadas pelos incêndios na cana em pé, nas soqueiras ou brotos, e na qualidade ruim da matéria-prima. Esta é a estimativa da Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil), divulgada nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Houve um aumento da projeção de prejuízos. No dia 27 de agosto, a Orplana estimava perdas de R$ 500 milhões. O dado atual representa um aumento de 60%.

Orplana reúne 35 associações de fornecedores de cana e representa mais de 12 mil produtores de cana-de-açúcar. Dados consideram as queimadas no fim de semana dos dias 24 e 25 de agosto e outras ocorrências que aconteceram até esta quarta-feira (4) — foram identificados mais de 2.300 focos de incêndio no período.

Foram queimados 100 mil hectares em áreas de cana-de-açúcar e de rebrota de cana. São Paulo é responsável por 53,2% da produção nacional de cana. O estado é o maior produtor do país e as regiões em que há maior concentração dos canaviais são Ribeirão Preto, Piracicaba, Araraquara, Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Esse cenário de clima seco e falta de chuvas pode impactar a safra futura, mas ainda é cedo para essas previsões. Esperamos que as chuvas deste final de ano venham de forma uniforme e volumosa e a rebrota da cana-de-açúcar aconteça de uma maneira mais tranquila.

José Guilherme Nogueira, CEO da Orplana

A entidade afirma que fez reuniões com o governo de São Paulo para falar sobre o impacto das queimadas.

Medidas governamentais

O governo do estado anunciou um pacote emergencial de R$ 10 milhões. O dinheiro será destinado a auxiliar produtores rurais afetados pelos incêndios. Eles terão acesso a um crédito emergencial de R$ 50 mil sem juros para manutenção e recuperação das lavouras. Também haverá desconto em insumos para reconstrução de lavouras e pastos.

Governo diz que prejuízos vão passar de R$ 1 bilhão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (26) que as queimadas que atingem o estado trarão um prejuízo superior a R$ 1 bilhão. Tarcísio disse que os prejuízos do incêndio serão econômicos e ambientais.