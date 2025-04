China e Vietnã assinam acordos durante visita de Xi a Hanói em meio a tensões tarifárias com EUA

Por Francesco Guarascio e Khanh Vu e Phuong Nguyen

HANÓI (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta segunda-feira laços mais fortes com o Vietnã em relação ao comércio e às cadeias de suprimentos, em meio aos abalos causados pelas tarifas dos Estados Unidos, enquanto participava em Hanói da assinatura de dezenas de acordos de cooperação entre as duas nações comunistas.

A visita, planejada por semanas e parte de uma viagem mais ampla no Sudeste Asiático, ocorre no momento em que Pequim enfrenta tarifas de 145% dos EUA, e o Vietnã está negociando uma redução das tarifas planejadas dos EUA de 46% que seriam aplicadas em julho, após a expiração de uma moratória global.

"Os dois lados devem fortalecer a cooperação nas cadeias de produção e fornecimento", disse Xi em um artigo no Nhandan, o jornal do Partido Comunista do Vietnã, publicado antes de sua chegada na segunda-feira. Ele também pediu mais comércio e laços mais fortes com Hanói em inteligência artificial e economia verde.

"Não há vencedores em guerras comerciais e guerras tarifárias", acrescentou Xi, sem mencionar especificamente os EUA.

Depois de se encontrar com o líder máximo do Vietnã, Tô Lâm, os dois países assinaram dezenas de acordos de cooperação, como mostram as imagens dos documentos analisados pela Reuters, incluindo acordos sobre o aprimoramento das cadeias de suprimentos e a cooperação em ferrovias.

O conteúdo dos acordos não foi divulgado e não ficou claro se eles envolvem algum compromisso financeiro ou vinculativo.

No sábado, o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Bui Thanh Son, disse que cerca de 40 acordos seriam assinados. Um acordo separado de negócios de aviação foi assinado no domingo.

Sob pressão de Washington, o Vietnã está reforçando os controles sobre alguns negócios com a China para garantir que os produtos exportados para os Estados Unidos com o rótulo "Made in Vietnam" tenham valor agregado suficiente no país para justificar isso.

Um memorando de entendimento assinado na segunda-feira visa aumentar a cooperação entre o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional e a Câmara de Comércio e Indústria do Vietnã, que emite certificados sobre a origem dos produtos.

O Vietnã é um importante centro industrial e de montagem no Sudeste Asiático. A maior parte de suas importações vem da China, enquanto os Estados Unidos são seu principal mercado de exportação. O país é uma fonte crucial de eletrônicos, calçados e vestuário para os Estados Unidos.

Nos primeiros três meses deste ano, Hanói importou mercadorias no valor de cerca de US$30 bilhões de Pequim, enquanto suas exportações para Washington totalizaram US$31,4 bilhões, segundo dados da alfândega do Vietnã, confirmando uma tendência de longo prazo em que as importações da China se aproximam do valor e das oscilações das exportações para os EUA.

(Reportagem de Francesco Guarascio, Khanh Vu e Phuong Nguyen, Thinh Nguyen, Athit Perawongmetha em Hanói, Liz Lee em Pequim)