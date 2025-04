Ibovespa abre em alta apoiado em exterior mais positivo

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal positivo prevalecia na bolsa paulista na abertura desta segunda-feira, endossado pelos viés mais favorável nos mercados globais, após os Estados Unidos excluírem uma série de produtos eletrônicos, incluindo smartphones e laptops, de tarifas comerciais anunciadas recentemente pelo presidente Donald Trump.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava acréscimo de 0,06%, a 127.764,87 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, no próximo dia 16, subia 1,21%.

(Por Paula Arend Laier)