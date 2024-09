Ferrari anuncia Loic Serra como novo diretor técnico na F1

ROMA, 5 SET (ANSA) - A Ferrari anunciou nesta quinta-feira (5) o francês Loic Serra, ex-Mercedes, como novo diretor técnico de chassi de sua equipe na Fórmula 1.

Ele substitui Enrico Cardile, que deixou Maranello em julho e deve ir para a Aston Martin.

A contratação do engenheiro havia sido divulgada em maio passado, como chefe de desempenho de chassi, mas ele assumirá a nova função a partir de 1º de outubro.

Segundo a Ferrari, Serra se reportará diretamente ao chefe de equipe Fred Vasseur e comandará as divisões de engenharia de projeto em chassi, liderada por Fabio Montecchi, desempenho de veículos, por Marco Adurno, aerodinâmica, por Diego Tondi, engenharia de pista, por Matteo Togninalli, e operações de chassi, por Diego Ioverno.

A escuderia de Maranello é a atual terceira colocada no mundial de construtores da F1, com 407 pontos, mas ainda sonha com o título. A Red Bull lidera, com 446, seguida pela McLaren, com 438.

Já Charles Leclerc (217 pontos) e Carlos Sainz (184) são, respectivamente, terceiro e quinto colocados no mundial de pilotos, encabeçado por Max Verstappen (303).

Na próxima temporada, o espanhol dará lugar ao heptacampeão Lewis Hamilton, que realizará o sonho de infância de correr pela Ferrari. (ANSA).

