Alemanha frustra suposto ataque a consulado de Israel

BERLIM, 5 SET (ANSA) - Um homem morreu após trocar tiros com a polícia perto do Consulado de Israel em Munique, na Alemanha, nesta quinta-feira (5), dia em que os judeus recordam os 52 anos do atentado contra atletas israelenses nas Olimpíadas de 1972.

O suspeito, Emra I., um austríaco de 18 anos, chamou a atenção dos agentes ao rondar o local com uma baioneta antiga.

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, o jovem "atirou contra os policiais, que responderam". O político alemão ainda acrescentou que "um possível ataque ao Consulado-Geral de Israel foi frustrado".

De acordo com a imprensa local, o jovem morreu devido aos ferimentos e é considerado pela polícia como um extremista islâmico.

O consulado encontrava-se fechado na data de hoje devido à memória do massacre de atletas israelenses em Munique em 1972.

Cometido pelo grupo terrorista palestino "Setembro Negro", este é, até hoje, o maior atentado na história em um evento esportivo.

"No dia em que nossos irmãos e irmãs em Munique se preparavam para recordar os nossos corajosos atletas assassinados por terroristas 52 anos atrás, um terrorista cheio de ódio tentou, mais uma vez, matar pessoas inocentes", disse o presidente de Israel, Isaac Herzog.

Já o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou no X que o "antissemitismo não tem lugar entre nós". "A rápida reação da polícia, provavelmente, evitou algo de horrível. Sou muito grato a eles", acrescentou. (ANSA).

