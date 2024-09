Marçal rejeita educação sexual nas escolas e fala em 'segurança sexual'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) propôs, durante sabatina UOL/Folha nesta quarta (4), uma disciplina de "segurança sexual" nas escolas.

O que aconteceu

"A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual", declarou. "Na escola a gente não pode falar nada de erotização, ali não é o ambiente para isso. [Segurança sexual] para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela, para os pais também terem orientação."

No ano passado, o governo Lula (PT) anunciou a retomada do ensino sexual no ensino básico a partir do programa Saúde na Escola. O tema virou polêmica nos últimos anos, mas as diretrizes da BNCC (base nacional comum curricular) já estabelecem que o assunto deve ser abordado a partir de temas como prevenção de violências, acidentes e de transmissão de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Quando a gente entra nesse assunto e não coloca limite, entra militante e levanta bandeira, pensamento dele. Temos que ter muito cuidado nisso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula.

A gente tem que falar sobre abuso, ensinar as crianças desde pequenas a contar para o papai e para a mamãe se tiver alguém com ato libidinoso. A gente não tem que entrar nesses assuntos, escola não é lugar para erotizar criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente.

Pablo Marçal

Assista à íntegra:

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) é o primeiro entrevistado. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5), às 10h;

quinta-feira (5), às 10h; Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): segunda-feira (9), às 10h30;

segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): segunda-feira (16), às 9h;

segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Acontecerão ainda as sabatinas de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Fabíola Perez e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.