Sorteio da Champions marca início de nova era na competição

Uma nova era no futebol europeu de clubes começa nesta quinta-feira (29), quanto acontece em Mônaco o sorteio da Liga dos Campeões, que ampliou o número de equipes e terá uma mudança radical em seu formato.

A Uefa está vendendo o que descreve como um "emocionante novo futuro" do torneio, com mais times, mais jogos e premiações maiores.

A entidade precisa gerar expectativas em torno do novo formato, porque há um risco, pelo menos a princípio, de que os torcedores fiquem confusos em comparação com o modelo anterior.

Nos últimos 21 anos, a Champions League consistiu em uma primeira fase com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro, cada uma delas disputando seis jogos. Os dois primeiros de cada grupo se classificavam para a fase de mata-mata.

A nova versão terá 36 equipes, e cada uma delas disputará oito jogos, mas todas estarão juntas, em uma liga gigante, e não separadas em grupos.

Os participantes ficarão divididos em quatro potes no sorteio e os nove times do pote 1, o dos principais favoritos, terão pela frente outros dois clubes de cada um dos outros três potes.

Os oito primeiros colocados nesta fase avançam às oitavas de final, enquanto os 16 seguintes se enfrentam em um playoff prévio, com os vencedores também indo às oitavas e os perdedores eliminados.

- Mais datas no calendário -

O novo formato foi introduzido como uma medida à ameaça de uma ruptura com os maiores clubes do continente e a criação de sua própria Superliga.

"O novo formato vai introduzir um maior equilíbrio competitivo entre todas as equipes, com a possibilidade para cada uma delas de enfrentar oponentes de um nível similar através da fase de liga", explicou a Uefa.

O que estas mudanças não abordam são as preocupações sobre o calendário sobrecarregado, que afeta a qualidade dos jogos.

As exigências cada vez maiores sobre os jogadores e a falta de descanso para os mesmos são as razões pelas quais vários jogos da Eurocopa 2024 foram decepcionantes do ponto de vista do espetáculo.

A nova Liga dos Campeões, com uma temporada prevista para terminar pouco antes do primeiro Mundial de Clubes da Fifa, contará com 144 jogos na fase de liga, contra os 96 da fase de grupos do antigo formato.

- Maior premiação -

Em compensação, as premiações serão maiores, com um total 25% maior, de quase 2,5 bilhões de euros (R$ 15,3 bilhões).

O campeão poderá embolsar mais de 86 milhões de euros (R$ 530 milhões), sem contar os 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) para cada ponto conquistado na fase de liga e as receitas geradas por direitos de transmissão.

O Real Madrid foi campeão na temporada passada, levantando o troféu pela sexta vez nos últimos 11 anos.

Depois de contratar o atacante francês Kylian Mbappé, o time merengue quer conquistar mais uma 'Orelhuda' na final marcada para 31 de maio de 2025, em Munique.

Nesta temporada, a Champions contará com equipes estreantes na principal competição continental, como o Girona (Espanha) e o Brest (França), enquanto o Bologna (Itália) retorna depois de 60 anos.

O sorteio será "híbrido", com uma parte manual e outra automatizada, pois a complexidade do formato prolongaria sua realização para mais de três horas se fosse realizado integralmente de forma manual.

as/pb/dam/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse