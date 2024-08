Quando sai a nova pesquisa Quaest para prefeito de SP nas Eleições 2024?

A nova pesquisa Quaest de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo (SP) será divulgada nesta quarta-feira (28).

O que se sabe sobre a nova pesquisa Quaest em SP

O horário de liberação dos resultados da pesquisa não foi divulgado. No entanto, o levantamento está programado para ser publicado ainda nesta quarta-feira (28).

A sondagem conta com 1200 entrevistados, consultados entre os dias 25 e 27 de agosto. O público é composto por eleitores de 16 anos ou mais residentes no município de São Paulo. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra. O registro na Justiça Eleitoral é SP-08379/2024.

O que dizia a pesquisa Quaest anterior?

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de julho, Ricardo Nunes (MDB) aparecia numericamente em primeiro lugar. O atual prefeito, no entanto, estava empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) e Datena (PSDB): 22% contra 19% tanto do deputado federal, quanto do apresentador.

À época, Pablo Marçal (PRTB) era o quarto colocado, com 12% das intenções de voto. O apresentador era seguido por Tabata Amaral (PSB), com 5% e Kim Kataguiri (União) — que já abandonou a disputa — com 3%.

Veja os números completos da pesquisa de 30/07: