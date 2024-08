Ibovespa recua com realização de lucros; Petrobras sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas nos últimos pregões, com a queda de Vale também pesando em dia de variações modestas do preço do minério de ferro na Ásia.

Por volta de 10h55, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,41%, a 136.213,39 pontos. O volume financeiro somava 3,29 bilhões de reais.

Até a véspera, considerando a máxima intradia de 137.212,64 pontos, topo histórico, o Ibovespa acumulava ganho de 7,5% em agosto, performance apoiada principalmente pelo fluxo de capital externo na esteira de apostas de queda do juro norte-americano.

No exterior, os pregões em Wall Steet abriram sem uma direção única, em sessão marcada por expectativa para o resultado da Nvidia, que será divulgado após o fechamento do mercado. O S&P 500 rondava a estabilidade.

"Hoje é provavelmente o dia mais importante da semana, e da temporada de lucros, porque é o dia do anúncio dos resultado da Nvidia", afirmou a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, em nota a clientes.

"A Nvidia tem um peso de cerca de 6% no S&P500 e foi responsável por um terço dos ganhos do índice este ano. Então, o dia do anúncio dos resultados da empresa é naturalmente um grande dia para o mercado", acrescentou.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,25%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia estável, enquanto o vencimento de referência em Cingapura também rondava a estabilidade.

- PETROBRAS PN subia 1,08%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,97%. Analistas do Santander elevaram a recomendação dos papéis da Petrobras a "outperform", com o preço-alvo das ações ON passando de 43 para 54 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,33%, em sessão mista para bancos como um todo. BRADESCO PN cedia 0,84%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,18% e SANTANDER BRASIL UNIT caía 0,42%.

- AMBEV ON tinha variação negativa de 0,31%, após anunciar na terça-feira que o executivo Carlos Lisboa se tornará presidente da companhia a partir do próximo ano, no lugar de Jean Jereissati. Ele atualmente preside a região Middle Americas Zone na Anheuser-Busch InBev.

- LWSA ON avançava 0,63%, reagindo após seis quedas consecutivas, quando recuou 9%. Analistas do JPMorgan reiteraram recomendação "neutra", mas estabeleceram preço-alvo de 6 reais para o final de 2025, de 5,50 reais para 2024, após resultado mais forte do que o esperado no segundo trimestre.

- CVC BRASIL ON caía 2,39%, em dia mais negativo para papéis atrelados a consumo, refletindo realização de lucros. Até a véspera, a ação acumulava alta de 14,8% em agosto.

- MINERVA ON caía 2,82%, tendo no radar relatório de analistas da XP cortando a recomendação dos papéis para "neutra", com preço-alvo de 8,40 reais.