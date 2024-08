Umuarama (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Umuarama (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Umuarama (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademar Felix - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Adriana da Escola - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Adriana Galvão - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Adriano Xavier - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Aguinaldo do Aplicativo - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Alisandra - 13112 - PT - Aguardando Julgamento

Amanda Mackert Advogada - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Amos - 27890 - DC - Aguardando Julgamento

André Rodrigues - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Ariane Ricarte - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Betinha - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Bruna Ritielle - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Carlos Magalhães - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carneiro - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Cautrinho - 55051 - PSD - Aguardando Julgamento

Cavalo - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cesar da Noroeste - 30007 - NOVO - Aguardando Julgamento

Claudinei Preto - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Clebão dos Pneus - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Cleverson Alvarenga - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Conceição - 22005 - PL - Aguardando Julgamento

Cris das Frutas - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cris do Corsa - 10023 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cris Ramos - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Day da Zumba - 27013 - DC - Aguardando Julgamento

Deybson Bitencourt - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Doutora Raissa - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Fabricio - 70012 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dra Eleuza Acupunturista - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Édipo Turisco - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ednei do Esporte - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edvan Meira - 27227 - DC - Aguardando Julgamento

Eliel da Saúde - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Elizangela da Saúde - 22028 - PL - Aguardando Julgamento

Enfermeira Rosangela Lavagnoli - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Enoque Gomes - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Estefano - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Eurides A Lenda - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Evangelista Taborda - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Evaristo Mecanico - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabiano da Saúde - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Fábio Dias - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Fabíola Diniz - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fernando Galmassi - 70133 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Francisca Nakazono - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Frank da Merenda Escolar - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fulgêncio - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Gaioski - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Gato Guerreiro - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gedson Lan Anchieta - 55800 - PSD - Aguardando Julgamento

Genezião da Serra - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Igor da Radiologia - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Jabá da Carroceria - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jaque do Plano - 22030 - PL - Aguardando Julgamento

Jessica Baiana - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Jéssica Cristina - 55353 - PSD - Aguardando Julgamento

Joana Xavier - 44323 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João de Oliveira - 13200 - PT - Aguardando Julgamento

Joãozinho da Vidromais - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Jones VIVI - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juliana - 30040 - NOVO - Aguardando Julgamento

Juliano - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Kamilla Abucarma - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Karu - 30003 - NOVO - Aguardando Julgamento

Kennedy Danilo - 11600 - PP - Aguardando Julgamento

Kenny Gonçalves - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Leandro Torres - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Lucas Grau Goncalves - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Luiz Caviquioli - 11250 - PP - Aguardando Julgamento

Maradona - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcelo Coletivo Diversidade e - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Marcia Tchê - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Márcio do Canal das Conexões - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcos Uber - 27022 - DC - Aguardando Julgamento

Maria Brant - 44012 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria Pimentel - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Sato - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marias das Graças - 27151 - DC - Aguardando Julgamento

Marquinho do Climério - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mateus Barreto - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Matheus Parker - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Merca Valdemir - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mortadela - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Nei Bento - 15133 - MDB - Aguardando Julgamento

Newton Soares - 20677 - PODE - Aguardando Julgamento

Noel do Pão - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Osvaldo Leiteiro - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Pai Herói - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Jotha Junior - 30012 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulinho da Circular - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Pé Dura - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Pedro Zanco - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Phamella Nunes - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Pirilampo - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Gilvando - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Professor José Antonio - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Beth - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Carine Garcez - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Fadua - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Reginaldo Advogado - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renata Pititto - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Renato Guarnieri - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Rodrigo Ceranto - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Rodrigo Porto - 30303 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ronaldo - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Rosa do Corrego Longe - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rosa Maria - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Roselene Zi - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Rubão Magalhães - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandro Luiz - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sharon Veterinária - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Shirley Tutti Protetora Animal - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Sidnei Zanfrilli - 44200 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvia Vendrame - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Sorrisal - 11200 - PP - Aguardando Julgamento

Sylvio - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Telem - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Thaise Pais - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Thalita Maia - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Thiago Caju - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Thiago Uliano - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Valeria Cavalcante - 44201 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vitão do Pt - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Washington Guirão - 40369 - PSB - Aguardando Julgamento

Wilson Simões - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé Perez - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

