São Mateus do Sul (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São Mateus do Sul (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São Mateus do Sul (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ale do Salão - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Alex Ferreira - 44000 - UNIÃO - Deferido

Aline Barbosa - 22456 - PL - Deferido

Alisson Ferreira - 11555 - PP - Deferido

Allana Feijó - 44555 - UNIÃO - Deferido

Ander Elegame - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Anderson Rosa - 20033 - PODE - Aguardando Julgamento

Aramis Mayer - 55550 - PSD - Deferido

Arnaldo Mayer - 22444 - PL - Deferido

Aurora Maciel - 45234 - PSDB - Deferido

Bruno Paletó - 55000 - PSD - Deferido

Cabo Lima - 44190 - UNIÃO - Deferido

Caroline Ferreira - 55678 - PSD - Deferido

Casimiro Cajo - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Cassio da Tenda - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Celio Mattos - 40123 - PSB - Deferido

Celso Toporowicz - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudinho Lima - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleiton - 20755 - PODE - Aguardando Julgamento

Contador Mario Machado - 15123 - MDB - Deferido

Darci Pereira - 25123 - PRD - Deferido

Didia da Saúde - 28123 - PRTB - Deferido

Dilson Guimarães - 11333 - PP - Deferido

Douglas Guimarães - 44123 - UNIÃO - Deferido

Dr Eduardo - 40456 - PSB - Deferido

Ederson Tico - 28300 - PRTB - Deferido

Edmundo Müller - 45222 - PSDB - Deferido

Eli Nepomuceno - 11444 - PP - Deferido

Eva Pakinha - 25111 - PRD - Deferido

Fabiano Fafá - 44321 - UNIÃO - Deferido

Fabio Muamba - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Ferpa - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gaúcho do Lanche - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Gi do Celeiro - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gilmar Adrianczyk - 40678 - PSB - Deferido

Graciano - 13420 - PT - Aguardando Julgamento

Gustavo Castro - 22777 - PL - Deferido

Irineu Macuco - 55456 - PSD - Deferido

Itamir Rodrigues - 45040 - PSDB - Deferido

Iujo - 11123 - PP - Deferido

Ivan da Saúde - 28999 - PRTB - Deferido

Jackson Kozlowski - 40444 - PSB - Renúncia

Jackson Machado - 45111 - PSDB - Deferido

Jeciel Franco - 11777 - PP - Deferido

Jessica Aline - 40222 - PSB - Deferido

Joaquim Portes - 15777 - MDB - Deferido

John do Semáforo - 55555 - PSD - Deferido

Ju Ferraz - 11609 - PP - Deferido

Juliano Oliveira - 22123 - PL - Deferido

Julieta Skodoski - 40666 - PSB - Deferido

Kika - 45333 - PSDB - Deferido

Laércio Ferreira - 55610 - PSD - Deferido

Leonides Dede - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lidiane Pacheco - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Lizoni Gralaki - 15550 - MDB - Deferido

Loreci Pacheco - 45712 - PSDB - Deferido

Lory Bueno - 55777 - PSD - Deferido

Lucrécia Franco - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcio Guimarães - 15111 - MDB - Deferido

Marielen Przyvitowski - 44044 - UNIÃO - Deferido

Marilene - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Marinês Polak - 22345 - PL - Deferido

Marinilma Kuczera - 22932 - PL - Deferido

Mario Stori Stuski - 40111 - PSB - Deferido

Maristela Chule - 25222 - PRD - Deferido

Marly Perrelli - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Miguel Veterinario - 44444 - UNIÃO - Deferido

Missionario Josmar - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nei Gordia - 44333 - UNIÃO - Deferido

Neizão - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nelson Macuco - 25333 - PRD - Deferido

Noeli - 11003 - PP - Deferido

Omar Picheth - 40777 - PSB - Deferido

Orlei de Lara - 22222 - PL - Deferido

Ozilda Drabeski - 44222 - UNIÃO - Deferido

Papai Noel - 28500 - PRTB - Deferido

Parafuso - 11222 - PP - Deferido

Pelé do Rancho Silva - 28333 - PRTB - Deferido

Poliana Ribas - 55700 - PSD - Deferido

Priscila Silveira - 11266 - PP - Deferido

Professor Chico - 55055 - PSD - Deferido

Professor Robson - 25000 - PRD - Deferido

Professora Deuzita - 13094 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Marta - 55123 - PSD - Deferido

Professora Sirlei - 15015 - MDB - Deferido

Protetora Paula Sieben - 44111 - UNIÃO - Deferido

Renato Bueno - 15000 - MDB - Deferido

Rocio Correa - 40555 - PSB - Deferido

Roiko - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Romilda Assistente Social - 15678 - MDB - Deferido

Romildo Ulbrich Luxo - 15789 - MDB - Deferido

Rosilda Silveira - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Sebastião Walter - 40000 - PSB - Deferido

Sidnei Neck - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Silvio Przywitowski - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Sirlene do Lar dos Idosos - 28222 - PRTB - Deferido

Thiago Stuski - 45555 - PSDB - Deferido

Tigrinho Samas - 28000 - PRTB - Deferido

Tito Stanski - 22111 - PL - Deferido

Tubel - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valter Przywitowski - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Vanderleia Motorista - 28888 - PRTB - Deferido

Vilmar Felchak - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Wagner Wolff - 22022 - PL - Deferido

Wassany Drabecki Wasaznik - 25555 - PRD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

