UE suspende por 90 dias as contramedidas às tarifas americanas, anuncia Von der Leyen

A União Europeia (UE) suspenderá por 90 dias as contramedidas em preparação às tarifas dos Estados Unidos, para dar "uma oportunidade às negociações", anunciou nesta quinta-feira (10) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em vigor", advertiu na rede X a presidente do braço Executivo da UE.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma "pausa" na implementação das tarifas generalizadas que havia decidido aplicar contra dezenas de países, incluindo os da UE.

"Tomamos nota do anúncio do presidente Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações", afirmou Von der Leyen no comunicado.

"Ao mesmo tempo em que finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam na quarta-feira forte apoio dos Estados-membros (do bloco), vamos suspendê-las por 90 dias", indicou.

"Como eu disse antes, todas as opções permanecem sobre a mesa", alertou.

Algumas horas antes, Von der Leyen celebrou a decisão de Trump sobre uma "pausa" na aplicação das tarifas e considerou o gesto um "passo importante para estabilizar a economia mundial".

Na quarta-feira, os países da UE apoiaram o primeiro pacote de represálias às tarifas dos Estados Unidos.

A UE foi afetada por três séries de tarifas americanas e agora busca um equilíbrio difícil entre as represálias e a promoção de negociações que permitam romper a escalada de tensões.

Em março, Trump anunciou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, e depois anunciou tarifas de 25% para todos os carros fabricados no exterior, medidas que entraram em vigor na semana passada.

O terceiro e último passo foi o anúncio de tarifas de 20% sobre os produtos da UE entre uma série completa de outros taxas, que entraram em vigor na quarta-feira.

